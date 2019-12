Nicht nur zu Weihnachten hoffen Menschen auf die Unterstützung anderer. So wie der achtjährige Christoph.

PYHRA. Christoph ist acht Jahre alt. Seit seiner Geburt kämpft er Tag für Tag um sein Leben. Eine unheilbare Stoffwechsel-Erkrankung macht ihm das Atmen und Sprechen schwer.

Der kleine Bub wünscht sich nichts sehnlicher, als dass er auch 2020 zur Pferdetherapie zu seiner „Prinsessa“ kommen darf. „An schlechten Tagen atme ich wie durch einen Strohhalm“, erzählt Christoph angestrengt. Auch das Sprechen fällt ihm schwer. Der Bub hat eine angeborene, unheilbare Erkrankung namens "Cystische Fibrose". Schuld daran ist ein defektes Gen, das den Wasser- und Salzhaushalt der Schleimhäute stört. Täglich muss er mehrere Stunden inhalieren, damit die Medikamente den zähen Schleim in seiner Lunge lösen.

Pferdetherapie hilft

Seit vier Monaten kommt Christoph auf den e.motion-Lichtblickhof im Wiener Otto-Wagner-Spital oder in Wald bei Pyhra. Er ist mit Therapiestute Prinsessa ein- bis zwei Mal pro Woche unterwegs. Die konsequente Bewegung und die regelmäßige Atemtherapie helfen, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen. Nichts und niemand kann ihn so motivieren wie das Therapiepferd. Nirgendwo schöpft er so viel Kraft und neuen Mut. Christoph hofft auf ein Weihnachtswunder, denn sein sehnlichster Wunsch ist es, auch 2020 mit seinem Therapiepferd Prinsessa unterwegs zu sein. Der gemeinnützige Verein e.motion-Lichtblickhof ist bei der Pferdetherapie in Wien und Niederösterreich ganz auf Spenden angewiesen. Insgesamt 19 Therapiepferde und 12 Equotherapeutinnen helfen pro Jahr 350 schwer kranken, behinderten oder traumatisierten Kindern und Jugendlichen.

Helfen Sie mit

Verhelfen Sie Christoph zu einem Weihnachtswunder. Bitte unterstützen Sie den Lichtblickhof mit einem Beitrag auf das Spendenkonto: AT25 1200 0504 7256 0101

Mehr Infos im Internet unter www.lichtblickhof.at