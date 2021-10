Im Rahmen der „Österreich liest“ Woche kann am Samstag, den 23. Oktober die St. Pöltner Stadtbücherei erkundet werden. Neben einer Rätselrallye für Kinder wartet auch ein großer Bücherflohmarkt auf die Besucher.

ST. PÖLTEN (pa). Die Stadtbücherei bekommt bald ein neues Zuhause. Bevor es soweit ist, können die aktuellen Räumlichkeiten noch einmal erkundet werden. Am 23. Oktober von 9 bis 13 Uhr gibt es beim Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei St. Pölten zahlreiche Bücher, DVDs und CDs zu Schnäppchenpreisen zu ergattern. Eine große Auswahl an Kinderbüchern, Bilderbüchern, Romanen, Sachbüchern und Reiseliteratur wartet auf die BesucherInnen – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Veranstaltet wird der Flohmarkt von der Stadtbücherei St. Pölten. Der Eintritt ist frei.

Rätselei für Kinder

Für die JungleserInnen gibt es außerdem zwischen 9 und 13 Uhr die Möglichkeit, sich mit einem Rätselbogen durch alle Büchereistockwerke zu spielen. Eigenständig dürfen sich die TeilnehmerInnen auf Lösungssuche machen. Es wird geraten, gezählt und natürlich gelesen. Am Ende gibt es für jeden richtig ausgefüllten Rätselbogen einen kleinen Preis und natürlich bekommen alle die Chance, in die gesamte Buchwelt des Hauses hineinzuschnuppern.