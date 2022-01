Der diesjährige Hauptstadtwein "Neue Herrengasse" kommt von der Winzerfamilie Hofmann aus dem Traisental und ist ab sofort in den verschiedensten Verkaufsstellen erhältlich.

ST. PÖLTEN (pa). „In den vergangenen Jahren wurde der Hauptstadtwein das erste Mal am Hauptstadtball verkostet. Diese Tradition soll nicht verloren gehen, muss jedoch dieses Jahr leider wieder ausgelassen werden. Auf die enge Zusammenarbeit mit dem Land in vielen Bereichen kann dennoch angestoßen werden. Wir können auf erfolgreiche 100 Jahre als Niederösterreichische Statutarstadt zurückblicken", weiß Bürgermeister Matthias Stadler zu schätzen.

Ein Etikett mit besonderer Bedeutung

Der Name des Weines „Neue Herrengasse“ steht für die gute Zusammenarbeit zwischen dem Land Niederösterreich und der Landeshauptstadt St. Pölten. Er verbindet die „Herrengasse“, die sich im Herzen der Stadt befindet, mit der „Neuen Herrengasse“, die im Regierungsviertel zu finden ist. Doch auch die grafische Gestaltung spiegelt die Beziehung zwischen Land und Stadt wider. Am Etikett ist der Passauer Wolf zu finden, der als das Wappentier der Landeshauptstadt bekannt ist und die Flügel des Adlers, der das Wappen der Landes Niederösterreich ziert.

„Diese Symbolik soll darstellen, wie sich das Wappentier St. Pöltens mit dem Wappentier des Landes verbindet und die Hauptstadtwerdung die Entwicklung St. Pöltens sozusagen beflügelte hat“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die auch die Weinpatin des Hauptstadtweins 2022 ist.

Den Grünen Veltliner „Neue Herrengasse“ gibt es an verschiedenen Verkaufsstellen

„Die Prägung vom Muschelkalk und das sonnige, aber kühle Mikroklima sind ein Garant für einen lebendigen Veltliner. Mit einem Hauch von Kreidestaub in der Nase und saftig am Gaumen steht unser Grüner Veltliner Oberndorf für Traisental pur“, weiß Winzer Rudi Hofmann vom gleichnamigen Bio-Weingut.

Ab Mitte Jänner ist der Hauptstadtwein im Tourismusbüro, Ab-Hof-Verkauf in der Vinothek des Weinguts Hofmann „WeinArtZone“ in Traismauer, im gut sortierten Einzelhandel und in zahlreichen Gaststätten erhältlich.



Im Tourismusbüro gibt es den Wein in folgenden Ausführungen:

Hauptstadtwein Grüner Veltliner „Neue Herrengasse“ im 1er Karton zum Preis von 8,80 Euro

Hauptstadtwein Grüner Veltliner „Neue Herrengasse“ ohne Karton zum Preis von 7,80 Euro

Hauptstadtwein Grüner Veltliner „Neue Herrengasse“ 6er Karton zum Preis von 45 Euro