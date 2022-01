ST. PÖLTEN. Als Neunjähriger ist er schon als Solist bei den Mozart-Sängerknaben durch die Welt gereist, als 23-Jähriger hat er seine eigene Musikakademie gegründet und er ist künstlerischer Leiter der St. Pöltner Meisterkonzerte. Am 22. Jänner steht Robert Lehrbaumer mit seinem Soloprogramm auf der Bühne. Im Bezirksblätter-Interview spricht er über musikalische Blödeleien, sein Lieblingsstück und den Wunsch nach einer neuen neuen Normalität.

meinbezirk.at: Am 22. Jänner findet ja ein weiteres Meisterkonzert statt. Was können Sie dazu schon verraten?

ROBERT LEHRBAUMER: Der Rahmen des Konzertes ist ein klassisches Programm. Aber es ist auch ein Kabarett-Konzert, es erlaubt sich, aus der Ernsthaftigkeit auszusteigen. Es gibt zu den Stücken, den Komponisten und der Entstehung der Werke viele witzige Dinge zu erzählen, aber ich gehe noch einen Schritt weiter und mache wirkliche Blödeleien. Ich liebe es, selber zu blödeln und lustig zu sein, bei kleineren Auftritten hab ich es schon probiert und hab gemerkt, wie unglaublich gut die Leute darauf reagieren und wie dankbar sie sind, über Klassik auch einmal lachen zu dürfen. Viele Kompositionen in dem Programm sind in sich musikalische Witze. Außerdem spiele ich nicht nur klassische Klaviermusik, es ist auch Schlagermusik, Musicalmusik, Musik aus Operetten, Filmmusik und mehr dabei. Ganz viele verschiedene Musikrichtungen, die in Zusammenhang gebracht werden, damit man einfach Spaß daran hat und darüber lachen kann.

Wird mit dem Konzert nun eine neue Zielgruppe angesprochen?

Ich denke schon, dass man mit dem Programm auch Einsteigern, die Klassik sonst als zu steif oder ernst empfinden, vermitteln kann, dass Klassik auch lustig und unterhaltsam sein kann. Aber auch bei Musikerkollegen ist es sehr gut angekommen, die Stücke einmal von der lustigen Seite zu betrachten. Es ist für alle etwas dabei, aber das Programm erweitert sicher den Kreis der Interessenten.

Meistens ist auf der Bühne der klassischen Musik kein Raum zum Blödeln

Foto: Wolfgang Mayer

hochgeladen von Katharina Schrefl

Blödeln Sie auch in Ihrem Alltag gerne herum?

Meine Lieblingsverkleidung im Fasching war immer der Clown. Als Bub war ich ein Witzeerzähler, der damit nicht aufgehört hat. Wenn ich beim Üben einen Fehler gemacht hab, hab ich sofort so weitergespielt, als wäre das richtig gewesen, und meine Schwester ist daneben gesessen und hat gesagt "Du solltest einmal Musikclown werden". Aber als klassischer Musiker ist man, auch wenn man privat lustig ist, dazu verdammt, auf der Bühne ernst zu sein, das gebietet die Hochachtung vor der Musik. In diesem Programm zeige ich aber, dass auch der Mozart Witze und Pointen in die Musik hineinkomponiert hat, die man heute gar nicht mehr versteht. Damals hat man für ein sehr exklusives und sehr gebildetes Publikum komponiert, das diese hineinkomponierten Witze sofort verstanden hat und konnte darüber lachen. Heutzutage fehlen den meisten Leute diese Vorkenntnisse, aber bei dem Konzert werde ich erklären, wo der Witz ist, und dann können alle Zuhörer mitlachen.

Das Faschingskonzert musste ja letztes Jahr abgesagt werden. Ist die Vorfreude deswegen heuer besonders groß?

Unbedingt. Wenn man auf etwas hinarbeitet, sich auf etwas freut, und dann findet es nicht statt und man muss noch ein Jahr darauf warten, steigt die Spannung natürlich ins Unerträgliche. Dass es nun endlich stattfinden darf, hat auch etwas Erlösendes.

Sie haben ja als sehr junger Bub begonnen, Konzerte zu spielen, und machen das nun seit rund 50 Jahren. Bleibt diese Magie da erhalten?

Wäre sie nicht mehr da, würde ich nicht mehr auftreten. Man kann nur etwas dem Publikum geben, was man auch selber spürt. Wenn ich keine Magie mehr spielen würde, hätte ich keine Berechtigung, ein Publikum einzuladen. Sie hat sich aber natürlich verändert. Als Neunjähriger bin ich mit einer sozusagen unschuldigen und unwissenden Magie in ein Konzert gegangen. Es war toll, aber ich hätte das nicht beschreiben können. Heute kann ich sie beschreiben, weil ich über die Jahre eben die Erfahrungen gesammelt habe.

Foto: Wolfgang Mayer

hochgeladen von Katharina Schrefl

Sie haben ja vor etwa 40 Jahren die Altenburger Musikakademie gegründet und unterrichten dort auch heute noch. Wie ist es denn dazu gekommen?

Gegründet haben wir die Akademie 1983 in Aschbach. Da war ich selber noch Student und war mit den Kursen, die ich selber besucht habe, unzufrieden. Erstaunlicherweise sind zu mir als 23-jähriger Pianist auch schon viele Teilnehmer gekommen, die auch älter waren als ich. Ich hab Klavier unterrichtet und mein eigener Lehrer an der Musikuniversität hat den Orgelkurs abgehalten und ich hab eine sehr bekannte Cembalo-Spielerin, Isolde Ahlgrimm, eingeladen, die dann eben Cembalo unterrichtet hat. Ursprünglich haben wir nur Tasteninstrumente unterrichtet, aber über die Jahre ist das Ganze gewachsen, jetzt sind auch Gesangskurse, Girarrenkurse, Kammermusikkurse und noch viel mehr dabei.

Bei Prima La Musica sind sie ja seit vielen Jahren Juror für den Orgelbewerb. Ist das für Sie etwas Besonderes?

Ja, ich freu mich sehr, da jedes Mal wieder dabei sein zu dürfen, weil man da die verschiedenen Generationen von Talenten beobachten kann. Die, die man als Acht-, Neunjährige gehört hat, hört man dann ein paar Jahre später als 16, 17-jährige wieder und denkt sich "Wow, aus dem ist was geworden!". Und bei dem Wettbewerb verteilen wir ja nicht nur Kurse, wir stehen den Teilnehmern auch als Berater zur Verfügung und geben jedem eine kleine Stellungnahme als Feedback.

Haben Sie ein Lieblingsstück?



Das ist eine schwierige Frage und fast nicht beantwortbar. Ich hab für mich eine Antwort gefunden - für mich ist fast immer das Stück mein Lieblingsstück, das ich gerade bearbeite. Durch das Vertiefen in ein großartiges Stück ist das Herz und der Kopf jedes Mal so voll, dass es mein Liebling ist. Und übermorgen ist es schon wieder ein anderes.

Im März spielen sie ja im Schloss Thalheim - da wird es ja auch wieder lustig, oder?

Ja das ist ein Zufall, das ist ja auch ein Programm, das verschoben werden musste. Das Programm hat mich auch ein bisschen dazu inspiriert, ein lustiges Soloprogramm wie das Faschingsprogramm zu machen. Bei der Zusammenarbeit mit Alfred Dorfer und Angelika Kirchschlager sind mir auch Ideen gekommen, die ich nur alleine umsetzen konnte, und dadurch ist mein Soloprogramm entstanden. Die beiden Programme hängen sozusagen zusammen.

Was ist denn sonst noch an Konzerten in der Region geplant?

Mir liegen natürlich auch die Meisterkonzerte in St. Pölten am Herzen, bei denen ich nicht mitwirke. Ich habe in dieser Saison betont darauf geachtet, dass sich diese klassische Konzertserie sich von einer heiteren Seite zeigt. In dieser Pandemiezeit, in der wir so viele Sorgen haben und so viel einstecken müssen, ist es mir ein Bedürfnis, dass wir ein Gegengewicht haben, und wenn wir in ein Konzert gehen nichts hören und sehen, was uns noch weiter runterzieht. Es ist natürlich nicht so, dass wir nur Jux und Tollerei machen, aber wir wollen, dass die Fröhlichkeit auch einen Platz hat. Ein Konzert wird vor allem von Sprecherinnen dominiert werden, Maresa Hörbiger und Andrea Händler, die zwischen heiteren Musikstücken heitere Texte vorlesen. Dann gibt's noch ein Swing Konzert mit den Schlagern aus den 20ern des vergangenen Jahrhunderts. Und dann auch ein wunderschönes, traditionelles Kammermusik-Konzert.

Da wünsche ich unserer Serie natürlich, dass die Leute kommen und sich trauen, weil viele ja zur Zeit immer noch Angst haben. Und, dass sich die Situation wieder normalisiert, dass wir in eine neue neue Normalität kommen, damit es wieder angstfrei und lustvoll möglich ist, Kulturveranstaltungen zu besuchen.

Robert Lehrbaumers spaßiges Klavierkonzert findet am 22. Jänner im D&C-Design-Hotel, Völklplatz 1 statt.

