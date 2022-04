MICHELBACH. Mehr wie ein Instrument als wie ein Brennstoff klingt sie, die Kohle von Johann Hochecker. Der hohe, metallische Klang ist ein Zeichen von guter Qualität. "Bei der Kohle, die man zum Beispiel im Baumarkt bekommt, sind viele kleine Kohlestücke dabei, die kommen bei uns gar nicht in den Sack. Nur die schöne, große, strukturierte Kohle", erzählt Hochecker. Die Größe spielt für's Grillen eine wichtige Rolle: "Wenn es gröbere Stücke sind, dann kann die Luft besser zirkulieren und die Hitzeentwicklung ist größer. Feine Stücke brennen viel schlechter."

Die kleineren Kohlestücke werden zu Holzkohlestaub verarbeitet, die man für die Herstellung von Terra Petra, einer Erde, die Nährstoffe sehr gut speichert, verwenden kann

Für gute Kohle muss Hochecker einiges an Zeit und Arbeit investieren: Eine Woche dauert es, den Kohlemeiler aufzuschlichten, und danach muss er vier Wochen lang brennen.

Das Holz für die Kohle ist zum Großteil aus dem eigenen Wald der Hocheckers. "Das Flachholz wird verkauft, Faserholz gibt es bei uns nicht, das kommt in den Kohlemeiler und das Hackholz verwende ich zum Einheizen. Der ganze Baum wird verwertet."

Modell eines Kohlemeilers.

Aufbau eines Kohlemeilers

Der gesamte Meiler steht auf einem Holzrost. In der Mitte steht ein Metallrohr, um welches das Holz herumgeschlichtet wird: Unten kleinere Stücke, in der Mitte größere, und oben wieder feinere Holzstücke. "Wenn der Meiler fertiggeschlichtet ist, kommt Reisig darüber, bis man kein Holz mehr sieht. Dann wird er mit der "Lösch' ", der schwarzen Erde, bedeckt", erklärt Hochecker. Dann wird der Meiler über das Rohr in der Mitte angezündet und das Rohr wird ebenfalls mit Holz angefüllt.