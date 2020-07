Das Raiffeisen Grundstück am nördlichen Eingang zur Innenstadt - in der direkten Verbindungslinie vom Hauptbahnhof zum Uni-Klinikum ist auch historisch sehr interessant. Grabungen der Stadtarchäologen brachten Erstaunliches zu Tage. Mit der nun erfolgten Freigabe steht dem Bauprojekt „raiffeisen corner“ nichts mehr im Weg.

ST.PÖLTEN (pa). Zwischen März und Juni 2020 wurden auf dem Baugrundstück Daniel Gran Straße - Kremser Landstraße umfangreiche archäologische Grabungen im Vorfeld der geplanten Baumaßnahmen durch den Bauherren Raiffeisen durchgeführt. Nach dem maschinellen Freilegen des archäologischen Erstniveaus konnten im Rahmen einer weiterführenden Grabung eine Vielzahl an Funden und Befunden dokumentiert und geborgen werden.

Fundstücke



Einzelne Fundstücke ließen sich bis auf die Jungsteinzeit, wie z.B. eine sehr gut erhaltene Steinmesserspitze, bzw. Bronzezeit rückdatieren. Interessant und ergiebig zeigt sich jedoch die Epoche der Römer, wo der Raum St. Pölten und das angrenzende Hinterland für die Versorgung der Garnisonen an der Donau von großer Bedeutung waren. So ist es auch nicht verwunderlich, dass vor den Toren von Aelium Cetium, als ziviler Stadt und Versorgungs- sowie Verwaltungsmittelpunkt des Nordostens der römischen Provinz Noricum, ein ausgedehnter landwirtschaftlich genutzter Bereich lag. Die hier angesiedelten Betriebe belieferten den antiken Markt mit Grundnahrungsmitteln und sorgten auch für Arbeitsplätze. So fanden sich eine Reihe von Vorrats- bzw. Arbeitsgruben sowie Gräben, die wohl zur Drainagierung bzw. Lenkung von Oberflächenwassern dienten, weiters wurden Münzen, Keramik- und Buntmetallfunde, wie Kleiderfibeln und Applikationen, ans Tageslicht geholt, die im neuen Haus der Öffentlichkeit zugängig gemacht werden sollen.

Historischer Boden



Da auch Raiffeisen seine Wurzeln im landwirtschaftlichen Bereich hat, wächst hier nun Geschichte und Moderne auf historischem Boden zusammen und mit dem „raiffeisen corner“ wird nun ein finanzieller Nahversorger seinen unverwechselbaren Fußabdruck an der Traisen hinterlassen. Das neue Haus wird ein wichtiger Bestandteil für die zukünftige strategische Ausrichtung der Bank, die qualitätsvolle Betreuung der Kunden in der Landeshauptstadt sowie der Umlandregion sein und soll im Frühjahr 2022 eröffnet werden.