Der Spatenstich für das Bauprojekt in 3071 Böheimkirchen, Bahnhofstraße 6-13, fand am 07.10.2021 um 11:00 Uhr mit Herrn Landtagsabgeordneten Martin Michalitsch statt.

BÖHEIMKIRCHEN (pa). Die Niederösterreichische gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft für Arbeiter und Angestellte errichtet mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung auf dem Grundstück in 3071 Böheimkirchen, Bahnhofstraße 6-13, 68 Wohnungen und sieben Reihenhäuser in Miete mit Kaufrecht.

„Der gemeinnützige Wohnbau ist eine tragende Säule für die Konjunktur. Dadurch wird in Niederösterreich ein Investitionsvolumen von 1,8 Milliarden Euro ausgelöst und 30.000 Jobs gesichert“, so Wohnbau Landesrat Martin Eichtinger.

V.l.n.r.: Dir. Manuel Resetarics, Bürgermeister Johann Hell, LAbg. Martin Michalitsch und Dir. Walter Mayr.

Foto: NBG

hochgeladen von Katharina Schrefl

Acht auf Nachhaltigkeit

Die Wohnungen und Reihenhäuser werden in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung hergestellt. Die Beheizung erfolgt mit einer Biogas-Kesselanlage in Kombination mit einer PV-Anlage. Alle Stiegenhäuser werden barrierefrei ausgestattet und ein Personenaufzug eingebaut.

Es werden Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen mit einer Wohnnutzfläche von zirka 51 m² bis 93 m² angeboten. Die Reihenhäuser werden mit einer Wohnnutzfläche von zirka 105 m² hergestellt. Die Wohnungen verfügen über Balkone bzw. Dachterrassen. Den Erdgeschosswohnungen und Reihenhäusern werden Eigengärten samt Terrassen zugeordnet. Alle Wohnungen haben einen Einlagerungsraum mit eigenem Stromanschluss.

Das Projekt wir voraussichtlich im 2. Quartal 2023 fertiggestellt.