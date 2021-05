Vom römischen Straßenzug bis hin zum Seuchenspital nahe dem Europaplatz. St. Pöltens Untergrund verbirgt es.



ST. PÖLTEN (kg, bw). Die Stadt über der Stadt. St. Pölten bietet auch im Untergrund einiges an Entdeckungen, nicht nur darüber. Archälogische Grabungen fördern jährlich die verschiedensten Funde aus der Römerzeit, Mittelalter und Neuzeit hervor. Die Bezirksblätter sprachen mit Stadtarchäologen Ronald Risy über die verborgenen Geheimnisse von St. Pölten.

Einblick in die Grabungen:



So geht Archäologie



"Archäologie ist wie ein Puzzle mit 10. 000 Teilen", so Risy. "Wir versuchen jeden Eingriff in den Boden von damals nachvollziehen. Es geht nicht nur darum die Funde zu bergen, sondern auch den Zusammenhang erkennen" Und es gibt einiges zu tun in St. Pölten, jährlich finden rund zehn Ausgrabungen statt.

Ronald Risy, Stadtarchäologe von St. Pölten

Foto: Werilly

hochgeladen von Bianca Werilly

Stadtfriedhof im Mittelalter



Mehr als 21.000 Skelette und ein Verwaltungspalast aus dem Mittelalter. Dies ist die eindrucksvolle Bilanz der langjährigen Grabung am Domplatz. "Ich freue mich über jeden Fund, jedoch war die Domplatz Grabung eines meiner Highlights", so Risy. Mehr als 90 Prozent der gefunden Gräber waren Einzelbestattungen, die restlichen waren sogenannte Sammelgräber. Die großen enthielten bis zu mehrere Hundert Individuen. "Bei den Sammelgräbern deuten die Funde auf eine gleichzeitige und relativ zeitnahe Bestattung hin. Es besteht der Verdacht, dass diese Sammelgräber mit Seuchen oder Krankheiten in Zusammenhang stehen könnte", so Risy. Die Archäologen fand nicht nur Erwachsenen Gräber, sondern auch bis zu 40 Prozent der Individuen waren Kinder bis 18 Jahren. Wissenschaftliche Auswertungen der Funde sind eher selten, jedoch gibt es ein paar Erkenntnisse über das damalige Leben. "Wir haben ein Bioarchiv aus einem einzigen Friedhof geschaffen, dies ist einmalig in Europa. Das zeigt uns, dass St. Pölten damals bereits für die Menschen lebenswert war", so der Archäologe. Doch wie geht man damit um, so viele Knochen zu entdecken? "Man macht seinen Job, jedoch darf man nicht vergessen, dass es sich bei den Skeletten um Menschen gehandelt hat und die Überreste respektvoll zu behandeln" Ebenfalls gab es ein Seuchenspital in der damaligen Zeit mit eigenem Friedhof. Dieses vermutet der Archäologe nahe dem heutigen Europaplatz. Funde dazu gab es bis dato noch nicht.

Ein Rinderknochen wurde entdeckt

Foto: Werilly

hochgeladen von Bianca Werilly

Römische Straßen



Doch es gibt nicht nur Funde aus dem Mittelalter. Bereits die Römer schätzten die Landeshauptstadt. Zeugnisse ihrer Besiedlung gibt es einige. Vor kurzem wurde bei einer Ausgrabung in der Fuhrmannsgasse ein römisches Straßennetz freigelegt sowie Keramikschüsseln, Nadeln aus Knochen und Münzen geborgen. "Auf jeder Baustelle findet man die unterschiedlichsten Dinge aus den einzelnen Epochen. Es wird nie fad", so Risy. Also wer weiß vielleicht befindet sich auch unterem Ihrem Haus ein historischer Schatz.