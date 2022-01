Startschuss für das Projekt im Norden der Landeshauptstadt: Die Gewinner des Gestaltungswettbewerbs sollen nun mit der Detailplanung beauftragt werden.

ST. PÖLTEN (pa). Zur Neugestaltung des ehemaligen Sturm 19 Platzes wurde nach Einholung der Vorstellungen von AnrainerInnen und Interessensgruppen vor Ort ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt. Als Gewinnerteam ging das Büro DND Landschaftsplanung ZT KG hervor. Im Zuge der Sitzung des städtischen Bauausschusses am 21. Jänner wurde über die nächsten Schritte der Gestaltung des Sturm 19 Parks beraten. Bürgermeisters Matthias Stadler möchte einen entsprechenden Beschluss bereits in der kommenden Gemeinderatssitzung fassen, um die Neugestaltung rasch in die Wege zu leiten.

„Mir ist es wichtig, dass schnellstmöglich der Weg für dieses umfangreiche Projekt geebnet wird, um für die aktuellen AnrainerInnen und zukünftigen Generationen im Norden der Landeshauptstadt beste Naherholung und Freizeitaktivitäten vor Ort anbieten zu können. Dieser Park erhöht die Lebensqualität und den bereits großen Anteil an qualitativem, nutzbarem Grünraum in unserer urbanen Stadt noch weiter. Die kreative und durchdachte Planung berücksichtigt dabei die Vorschläge und Interessen der künftigen NutzerInnen“, so Matthias Stadler.