Die Neujahrswünsche für das neue Jahr 2022 wurden wieder traditionell überbracht.

ST. PÖLTEN (pa). Rauchfangkehrermeister Jürgen Cech, in traditioneller Rauchfangkehrer-Dienstkleidung, und Josef Wildburger vom gleichnamigen Rauchfangkehrerbetrieb sprachen ihre Neujahrswünsche an Bürgermeister Mag. Matthias Stadler, in Vertretung aller EinwohnerInnen der Landeshauptstadt, aus.