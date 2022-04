Elisabeth Haas hat am 21. März 2022 die Leitung des Mobilen Hospizdienstes in der Diözese St. Pölten erneut übernommen. Bereits zwischen 2003 und 2016 war sie sowohl als Koordinatorin als auch als Leiterin im Hospizdienst der Caritas tätig und freut sich nun wieder die Aufgaben übernehmen zu dürfen.

ST. PÖLTEN (pa). „Ich freue mich sehr, diese so verantwortungsvolle, vielfältige und spannende Arbeit wieder mitgestalten zu dürfen. Die Aus- und Weiterbildung ehrenamtlicher Hospiz- und Trauerbegleiter*innen, die Begleitung und Leitung der angestellten Mitarbeiter*innen, die Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzungsarbeit auf Landesebene oder die fachliche Auseinandersetzung mit ethischen und gesellschaftlichen Fragestellungen oder Positionierungen, wie z.B. die aktuelle Diskussion um das Sterbeverfügungsgesetz, oder die Frage welchen Platz wir als Gesellschaft kranken und sterbenden Menschen einräumen möchten, liegen mir sehr am Herzen.“, so Elisabeth Haas zu ihrer Rückkehr in den Bereich.

Auch Petra Brandhuber, Fachbereichsleitung Unterstützende Pflege- und Betreuungsangebote, weiß die Rückkehr sehr zu schätzen: „Es ist toll, dass wir Elisabeth Haas nach einigen Jahren des beruflichen Perspektivenwechsels wieder bei uns in der Caritas begrüßen dürfen! Ihr Erfahrungsschatz, ihre Empathie und ihr Führungsverständnis sind auch Garanten für die kommenden Jahre.“

Ein Dankeschön für die bisherigen Leistungen ihrer Vorgängerin Edda Kaufmann kommt vom gesamten Team und Karin Thallauer, Bereichsleiterin Familie und Pflege: „Edda Kaufmann hat den Mobilen Hospizdienst in den letzten fünf Jahren in vielfältiger Weise bereichert. Durch die Hospizzeitungen und zuletzt durch das berührende Video „Da sein am Ende“, in dem langjährigen Ehrenamtliche zu Wort kommen, ist es ihr gelungen eine breite Öffentlichkeit für die Anliegen und Themen des Mobilen Hospizdienstes zu gewinnen.“

Der Mobile Hospizdienst der Caritas begleitet Menschen mit schweren Erkrankungen, um zu einem würdevollen Leben bis zuletzt beizutragen. Für hinterbliebene Angehörige und Trauernde ist eine persönliche Begleitung möglich bzw. werden Trauergruppen angeboten. Das Team besteht derzeit aus 7 Koordinatorinnen (Palliativfachkräften) und 124 ehrenamtliche Hospiz- und Trauerbegleiter*innen. Der Hospizdienst der Caritas ist für die Betroffenen kostenlos und wird durch eine Landesförderung, vor allem aber durch Spenden finanziert.