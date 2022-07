ST. PÖLTEN (pa). Das Schulzentrum Eybnerstraße und zwei Schulen in Bonn und Sofia starteten 2020 ein gemeinsames Friedensbildungsprojekt. „In diesem prozessorientierten Friedensbildungsprojekt geht es um Umsetzung und Visualisierung von einzelnen Geschichten über den aktiven Frieden. Unter dem Überbegriff “Erinnerungskultur“ werden Biografien von Menschen in Europa, die in Krisenzeiten mit Mut und Zuversicht gehandelt haben, erzählt und untersucht, um die ethischen Grundwerte des gesellschaftlichen Miteinanders zu bewahren und an die junge Generation weiterzugeben. Es soll vermittelt werden, dass Frieden mehr als die Abwesenheit von Krieg ist, sondern vielmehr ein kontinuierlicher Prozess abnehmender Gewalt und wachsender Gerechtigkeit”, beschreibt die Initiatorin Boriana Karapanteva-Strasser, HLW-Kunstpädagogin, das spannende Projekt. Aufgrund der Pandemie wurde das Erasmus+ Projekt bis August 2023 verlängert. Derzeit gibt es in den Auslagen des Büros für Diversität in der Wiener Straße 25 einen Überblick über das Projekt und über die bisher beschrittenen Wege der „Odysee des Friedens“.