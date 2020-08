…denn das Schöne liegt so Nah! Die Region Elsbeere Wienerwald empfiehlt einen Besuch auf der erholsamen und familienfreundlichen Schulzhütt´n, wo Besucher ein besonderes Erholungsparadies erwartet.



BEZIRK ST.PÖLTEN (pa). In dem kostenfrei nutzbaren Badeteich kann geplanscht werden, der großzügige Spielplatz lädt auch die Kleinsten zum Verweilen ein und ganz nebenbei werden im Wildtiergehege besondere Tierbeobachtungen möglich gemacht. Zwischendurch ein Eis oder eine Erfrischung gefällig? Dann sind Sie auf der täglich geöffneten Schulzhütt´n genau richtig. Jeden Do und Freitag im Juli und August verspricht außerdem ein Sommerkino mit Heimatfilmabenden gemütliche Ausklänge bei top Verpflegung und schönem Verweilen.