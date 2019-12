Vor Gericht konnte nicht geklärt werden, wie es zu den Verletzungen des Mithäftlings gekommen ist.

ST. PÖLTEN (ip). Freudentränen flossen nach einem nicht rechtskräftigen Freispruch am Landesgericht St. Pölten, wo ein 32-jähriger Serbe bis zuletzt befürchtete, dass seine Haftstrafe, die er noch bis Mitte Dezember abzusitzen hat, beträchtlich verlängert werden könnte.

Mit einem dreifachen Jochbeinbruch und zahlreichen Hämatomen suchte ein slowakischer Mithäftling die Anstaltsärztin der Justizanstalt St. Pölten auf und brachte damit Ermittlungen gegen den Serben in Gang, den er beschuldigte, ihn im Juni dieses Jahres bedroht, genötigt und mit Faustschlägen schwer verletzt zu haben. Er sei, nachdem er sich selbst Schnittwunden mit einer Rasierklinge zugefügt hatte, wunschgemäß aus seinem Haftraum in die Zelle des Serben und dreier Ungarn verlegt worden. Dort habe ihn der Beschuldigte aufgefordert, das Wasser, das sich der Serbe aus einem Kübel selbst drüber geleert hatte, aufzuwischen. Ein Nein habe er nicht gelten lassen.

Selbst verletzt

Zur Schlägerei sei es zwei Tage später im Beisein der drei Ungarn und nach Aufforderung eines Mithäftlings gekommen. „Er wollte Spaß haben“, sei die Begründung des Mannes gewesen, so der Slowake. Ihn habe man dazu gezwungen und dafür als „Rambo“ verkleidet.

Im Prozess bestritt der 32-Jährige, für die Verletzungen des Mithäftlings verantwortlich zu sein. Vielmehr habe sich dieser alles selbst zugefügt. Einer der Insassen bestätigte weitgehend die Version des Opfers und behauptete, Augenzeuge gewesen zu sein, obwohl der Slowake erklärte, dass sein „Helfer“ nicht dabei war. Die drei weiteren Zellengenossen erklärten, von dem Kampf selbst gar nichts mitbekommen zu haben. Erst bei ihrer Rückkehr in den Haftraum habe man Spuren im Gesicht des Slowaken bemerkt, der am nächsten Tag gar nicht in seine Zelle zurück wollte.

Unglaubwürdig

Als „undurchsichtige Varianten“ bezeichnete Verteidiger Martin Engelbrecht die Aussagen der Häftlinge und verwies auf die psychische Problematik des Opfers, dessen angebliche Rambo-Verkleidung an Hollywood erinnere. Für den Richter waren die Zeugen „allesamt unglaubwürdig“. Es habe diesen Vorfall sicher gegeben, man könne aber nicht klären, wie es zu diesen Verletzungen gekommen sei. Den Angeklagten sprach er daher im Zweifel frei. Staatsanwältin Barbara Kirchner gab dazu vorerst keine Erklärung ab.