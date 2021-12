Am 23. Dezember wurde traditionell das Friedenslicht ins Rathaus gebracht.

ST. PÖLTEN (pa). Sebastian Frank, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes St. Pölten, überbrachte das leuchtende Weihnachtssymbol, welches in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem entzündet wurde. Seit nun bereits 35 Jahren wird das ORF-Friedenslicht von dort nach Österreich gebracht und weitergegeben. In St. Pölten kann das Friedenslicht am 24. Dezember ganztägig im Foyer der Rotkreuz-Bezirksstelle in der Dr. Theodor Körner-Straße sowie am Hauptbahnhof von 6 bis 16 Uhr abgeholt werden.