Wenn die Zeit bis zum Weihnachtsfest bereits knapp ist, müssen schnell Ideen für Geschenke her.

ST. PÖLTEN. Jahr für Jahr sehnt man sich Weihnachten schnell herbei – doch im Endeffekt vergehen die Wochen bis zum großen Fest meist so zügig, dass man vor lauter Kekse backen auf die Geschenke vergisst. Die Bezirksblätter haben für Sie fünf Ideen für kreative Last-Minute-Geschenke gesammelt.

1. Schlüsselanhänger gestalten

Eine kreative Idee hat Nadine André: Schlüsselanhänger aus Schrumpffolie. "Zuerst malt man mit permanent Markern das gewünschte Motiv, stanzt ein Loch aus und schmeißt das dann bei 170 Grad in den Ofen. Das schaut dann lustig aus, weil es sich komplett verwurschelt", erklärt die Wilhelmsburgerin. Wenn das gute Stück dann fertig ist, hat es wieder ein glattes Aussehen und ist auf 40 Prozent der Originalgröße geschrumpft.

2. Für Naschkatzen

Bei Melanie Prankl gibt es heuer Bruchschokolade.



Rezept Bruchschokolade:

Sie benötigen acht Tafeln Schokolade und verschiedene Toppings. Belegen Sie das Blech mit Backpapier. Danach die Tafeln auspacken und auf dem Blech gemischt auflegen (im Ganzen oder auseinandergebrochen um ein Muster zu legen). Anschließend im Backofen bei 50 Grad Umluft die Schokolade cirka 12 Minuten schmelzen lassen. Mit einem Holzstäbchen können Sie die Tafeln nun vermischen, sodass ein Muster entsteht. Zu guter Letzt belegen Sie die Schokolade mit Toppings Ihrer Wahl (z.B Smarties, Streusel etc.)

Rezept: Kandierte Bio-Orangen

Auch Marie Göttinger aus St. Pölten hat einen süßen Tipp: "Ich habe mich an kandierten Bio-Orangen probiert." Erhitzen Sie dafür einfach Zucker und Wasser in einem Topf, bis ein Sirup entsteht. Die Orangenschalen müssen gut gewaschen und in Streifen geschnitten werden. Danach landen Sie beim Zuckersirup im Topf und müssen 30 Minuten kochen. Anschließend abgießen und die Streifen für 24 Stunden trocknen lassen. Wenn die Streifen noch klebrig sind, einfach im Zucker wälzen und nach Wunsch gerne auch in Schokolade tauchen.

3. Ein süßer Tropfen

Heidi Thaler empfiehlt Zeichnungen der Kinder in einem Bilderrahmen und dazu einen selbst gemachten Likör.

Rezept: Sahniger Cappuccino-Likör

Zutaten:

350 g Sahne

2 gehäufte EL Espressopulver (Instant)

2 Pck. Vanillezucker

200 g Zucker

3 Msp. Zimt

1 Msp. frisch geriebener Muskat

1 geh. EL Schokoladencremepulver (ohne Kochen)

200 ml Weinbrand

Zubereitung:

Zuckersirup und Geschmackszutaten mit dem Schneebesen kräftig schlagen (für mindestens eine Minute); Flüssigkeit cirka eineinhalb Stunden kühl stellen; die Masse soll cremige Konsistenz aufweisen; erst dann geben Sie den Weinbrand dazu; bevor Sie den Cappuccino-Likör in die Flasche abfüllen, muss diese gründlich gesäubert und getrocknet werden; gut verschlossen und gekühlt hält sich der Sahne-Likör etwa drei Wochen; vor dem Ausschenken Flasche gut schütteln

4. Keramik gestalten

Kreative Köpfe können auch den Tipp von Brigitte Polndorfer ausprobieren: "Weiße Keramiktassen oder Teller mit Stiften für Keramik bemalen und anschließend im Backrohr einbrennen."

5. Für (Hobby-)Gärtner

Jasmin Schagerl hat gute Erfahrungen mit "Seed Balls" gemacht. "Blumenerde, Heilerde, Kieselerde und verschiedene Blumensamen mit ein bisschen Wasser vermischen und daraus kleine Bälle formen. Anschließend einige Tage trocknen lassen und in Tüten einpacken", erklärt Schagerl.