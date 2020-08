„Wir wollen mit dem Beschluss zur Unterstützung von baulichen Maßnahmen an Kindergärten und Pflichtschulen so rasch wie möglich Impulse für die regionale Bauwirtschaft setzen und für optimale Rahmenbedingungen für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Pädagoginnen und Pädagogen sorgen, wenn wir nach dem Sommer hoffentlich im ‚Normalbetrieb‘ in das Schul- und Kindergartenjahr 2020/21 starten“, erklärt Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

BEZIRK ST. PÖLTEN (pa). Insgesamt werden Projekte mit einem Gesamtinvestitionswert von mehr als 21 Mio. Euro unterstützt – das Land Niederösterreich greift den Gemeinden über den Schul- und Kindergartenfonds mit insgesamt 5,7 Mio. Euro unter die Arme. „Das zeigt, dass das Land Niederösterreich und die Gemeinden starke Partner sind, wenn es um Investitionen in Betreuungs- und Lernumgebungen geht“, betont die Landesrätin.

„Die Gemeinden im Bezirk St. Pölten investieren insgesamt 772.600,- Euro in Baumaßnahmen an Kindergarten- und Pflichtschulgebäuden. Auf Instandsetzungsarbeiten oder Anschaffungskosten für Einrichtungen und EDV-Anlagen entfallen 379.400,- Kosten. Sowie 393.200,- Kosten entfallen auf Um- und Erweiterungsbauten und auf Neubauten. Durch die Unterstützung des NÖ Schul- und Kindergartenfonds konnten beispielsweise Schulgebäude in Eichgraben umgebaut und erweitert werden“, zeigt sich Landtagsabgeordneter Martin Michalitsch erfreut.