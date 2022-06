In der letzten Gemeinderatsitzung wurde die Resolution einstimmig beschlossen.

ST. PÖLTEN (pa). Zur Erreichung einer optimalen Mobilität und den damit verbundenen Klimazielvorgaben, sind dringlich Verbesserungen im öffentlichen Bahn-Personennahverkehr erforderlich.

Auf Initiative der beiden Bürgermeister von St. Pölten und Krems an der Donau soll von St. Pölten in Richtung Krems und in das Traisental ein „30 Minuten-Takt" und eine Fahrzeitverkürzung angestrebt werden. Gleichzeitig ist ausgehend von Krems ein „30 Minuten-Takt von und nach St. Pölten" und eine Fahrzeitverkürzung dringend notwendig. Ebenfalls sind durchgängige Verbindungen in der Nord-Süd Achse, durch die Verknüpfung des Waldviertels mit dem Alpenvorland (aus und in das Kamptal bzw. Traisental) zu gewährleisten. Dazu muss der 2-gleisige Ausbau der Bahnstrecke zwischen St. Pölten und Herzogenburg, zur Bewältigung der Zugdichte unbedingt erfolgen. Eine Infrastrukturerneuerung zwischen den Bahnhöfen Statzendorf und Herzogenburg, sowie die Elektrifizierung der Bahnstrecke Krems-Herzogenburg, sind notwendig.