In seiner Sitzung im Jänner 2022 beschloss der Gemeinderat der Stadt St. Pölten einstimmig eine Resolution, gerichtet an Verkehrsministerin Gewessler.

ST. PÖLTEN. In der Resolution fordert der Gemeinderat die zuständige Verkehrsministerin Leonore Gewessler auf, den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke St. Pölten-Herzogenburg und die Ertüchtigung der Bahnstrecken St. Pölten-Krems und St. Pölten-Traisen für einen S-Bahnverkehr auch in Anbetracht der notwendigen Alternativen für das redimensionierte Straßenprojekt S34, B334 und Westumfahrung schnellstens, zumindest bis Mitte dieses Jahrzehnts, umzusetzen.

Gemeinderat Gregor Unfried (SPÖ) bemängelte im Rahmen der Gemeinderatsitzung im Jänner den momentanen Zeitrahmen des Projektes. "Es ist ein Schlag ins Gesicht der St. Pöltner, aber auch für Pendler aus dem Umland, wenn man, wie jetzt, von einem Beginn der Realisierung des Ausbaus der Strecke St. Pölten-Herzogenburg erst in 2030 ausgeht - Vor allem, wenn man beachtet, wie lange diese Strecke bereits diskutiert wird." Diskutiert werde das Vorhaben nämlich seit den 90ern.

Unterstützung von den anderen Parteien

"Das ÖBB Zielkonzept 2027 ist, was die Traisentalstrecke anbelangt, schon auf der Zielgeraden, aber was die Strecke nach Krems anbelangt, geht es noch um die Detailplanung, also finden wir es wichtig, Forderungen zu kommunizieren", so Christina Engel-Unterberger. Die Grünen-Stadträtin appellierte auch für einen Ausbau der Fuß- und Radwege innerhalb der Stadt.

Die ÖVP unterstützte die Resolution ebenfalls, doch Stadtrat Markus Krempl-Spörk sprach sich auch für einen Ausbau der Park and Ride Anlagen aus. "Wenn wir nicht die Möglichkeiten schaffen, Autos in den öffentlichen Verkehr einzubinden, dann werden wir nicht weiterkommen."