Glorit freut sich auf den Austausch mit Ihnen beim Haus-Besuch in Strebersdorf

Wohnen im Grünen umgeben von Heurigen

Wiens Premiumbauträger Glorit hat gerade in der Roggegasse 2 in Wien Floridsdorf 16 traumhafte Eigentumswohnungen auf Eigengrund errichtet. Fünf Einheiten sind noch zu haben und können sofort bezogen werden. Hier in der idyllischen Heurigengegend Strebersdorf warten aber noch 15 weitere exklusive Immobilien auf ihre künftigen Bewohner. Kommen Sie zum Haus-Besuch am 25. und 26. Juli jeweils von 16 bis 18 Uhr und lassen Sie sich zu den mehr als 100 Top Glorit-Projekten und Angeboten individuell beraten.

Der dreifache FindMyHome.at-Kundenchampion lässt nicht nur beim „Alles aus einer Hand“-Service keine Wünsche übrig. Glorit-Immobilien „verwohnen“ Sie mit moderner Architektur, idealer Grundrissplanung und einer hochwertigen Ausstattung mit Produkten namhafter Qualitätsmarken. Große Fensterflächen bringen außerdem viel Licht in Ihr Zuhause. In dieser Wohlfühlatmosphäre werden Sie künftig garantiert sogar das Home Office genießen. Für die nötige Portion Frischluft sorgen die Eigengärten bzw. die großzügigen Terrassen. Ob Spiel und Spaß mit den Kleinen, Sonnenbaden auf der Wiese oder gemütlicher Brunch am Wochenende – hier ist Platz für die ganze Familie.

Wem das nicht reicht, dem bietet sich auch außerhalb der eigenen vier Wände ein wahres Freizeitparadies: Zahlreiche Heurigen befinden sich in unmittelbarer Umgebung und die Erholungsgebiete Marchfeldkanal und Bisamberg halten vielfältiges Freizeitvergnügen bereit. Gleichzeitig ist die Innenstadt mit der Straßenbahnlinie 26 und dem Bahnhof Strebersdorf in nur 20 Minuten zu erreichen. Schulen, Kindergärten und Spielplätze befinden sich ebenfalls in der Nähe. Worauf warten Sie noch?

Ihr Wohntraum auf einem Blick

2-4 Zimmer, 53 bis 172 m 2 Wohnfläche

Wohnfläche Große Fensterflächen für lichtdurchflutete Räume

Großzügige Terrassen, teilweise eigener Garten mit separatem Zugang

Exklusive Ausstattung wie u.a. Villeroy & Boch und Hansgrohe, elegante Feinsteinzeug-Fliesen, edle Echtholzdielen der österreichischen Qualitätsmarke Scheucher etc.

Preis: ab EUR 339.900,- provisionsfrei direkt vom Bauträger

Neugierig geworden?

Kommen Sie zum Glorit Haus-Besuch am 25. und 26. Juli jeweils von 16 bis 18 Uhr vor Ort und lassen Sie uns plaudern. Um vorherige Anmeldung bei Ihrem Berater Christian Nuster wird gebeten:

christian.nuster@glorit.at; Tel. 0664/21 47 113; www.glorit.at/sicherheit