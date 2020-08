Glorit lädt Sie recht herzlich zum Haus-Besuch ins idyllische Essling

Beziehen Sie jetzt Ihr exklusives Traumhaus in Bestlage!

Mitten im Grünen im traumhaften Premium-Haus wohnen? Urlaubsfeeling in den eigenen vier Wänden? Viel Platz für die ganze Familie und einladende Freiflächen? Die Ruhe genießen und trotzdem schnell in der Stadt sein? Was gibt es Schöneres? Wiens Premiumbauträger Glorit hat zahlreiche solcher Wohnträume im exklusiven Portfolio, die sofort bezogen werden können.

In der idyllisch gelegenen Gernotgasse 6-8 im 22. Bezirk warten zwei wunderschöne Doppelhaushälften auf Eigengrund auf ihre künftigen Bewohner. Eine moderne und elegante Architektur trifft hier auf hochwertigste Ausstattung. Verarbeitet werden ausschließlich Produkte namhafter österreichischer Qualitätsmarken. Ein Highlight ist dabei die maßgeschneiderte bulthaup-Küche mit Miele-Geräten. Große Glasfronten sorgen außerdem für lichtdurchflutete Räume – hier macht sogar das Home Office Freude. Ob gemeinsames Frühstück am Wochenende, laue Sommernachtsabende oder Spiel und Spaß mit den kleineren Bewohnern des Hauses – der Garten und die großzügige Terrasse sorgen für die nötige Portion Frischluft und laden zum Verweilen mit den Liebsten ein. Der Keller bietet darüber hinaus viel Platz für Hobbies und Fitness.

Zu schön, um wahr zu sein? Das ist aber noch nicht alles. Ihr zukünftiges Zuhause vereint auch perfekt die Vorteile von Natur und Stadt: Das einzigartige Naturjuwel Nationalpark Donauauen Lobau ist in 5 Fahrradminuten erreichbar und hält Erholung und Freizeitvergnügen für die ganze Familie bereit. Shopping-Begeisterte kommen im nahe gelegene Marchfeld Center auf ihre Kosten. Und wem das nicht reicht, der ist mit der U-Bahnlinie U2 rasch mitten in der City! Worauf noch warten? Wir beraten Sie beim Glorit Haus-Besuch vor Ort am 22. und 23. August jeweils von 16 bis 18 Uhr gerne zu den mehr als 100 Top-Projekten, von denen sich alleine sieben in der nächsten Nachbarschaft befinden.



Ihr Glorit-Traumhaus auf einem Blick

119 m 2 Wohnfläche, 4 Zimmer

Wohnfläche, 4 Zimmer 223 m² Grundstücksfläche

zweigeschossig ausgebaut, vollunterkellert, PKW-Stellplatz

Große Fensterflächen für lichtdurchflutete Räume

Exklusive Ausstattung wie u.a. Türen der Marke Kunex, Villeroy & Boch und Hansgrohe, bulthaup-Küche mit Miele-Geräten, elegante Feinsteinzeug-Fliesen, edle Echtholzdielen der österreichischen Qualitätsmarke Scheucher, Eingangsstiege mit Granitbelag etc.

Preise ab EUR 579.900,- inkl. der Küche provisionsfrei direkt vom Bauträger

Am Wochenende noch nichts vor?

Lassen Sie uns plaudern und kommen Sie zu unserem Haus-Besuch am 22. und 23. August jeweils von 16 bis 18 Uhr vor Ort. Treffpunkt ist im Musterhaus 3, das schlüsselfertig ausgebaut ist und mit einer traumhaften bulthaup-Küche mit Miele-Geräten ausgestattet ist. Um vorherige Anmeldung bei Ihrem Glorit-Berater Franz Herzer wird gebeten: franz.herzer@glorit.at; 0699/18910203; www.glorit.at/sicherheit