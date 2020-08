Glorit lädt zum Haus-Besuch direkt beim Nationalpark Donau-Auen Lobau

Beziehen Sie jetzt Ihr exklusives Eigenheim in Top-Lage

Sie wünschen sich ein elegantes, kompaktes Eigenheim mit Garten? Sie möchten die Natur um sich herum genießen und trotzdem von der schnellen Anbindung in die City profitieren? Mit Wiens Premiumbauträger Glorit ist das kein Widerspruch! Kommen Sie uns am 7. und 9. August jeweils von 16 bis 18 Uhr beim Haus-Besuch im Rohrweihenweg 12 im 22. Bezirk besuchen – dieses Projekt lässt keine Wohnwünsche offen!

Wertvoll wohnen

Glorit ist laut aktueller Interconnection-Studie mit 36 Prozent Wiens Marktführer bei Fertighäusern und österreichischer Wachstumssieger der Branche. Zahlreiche Immobilien stehen zum Einzug bereit, alleine acht davon rund um das Mühlwasser. So auch im Rohrweihenweg 12 im 22. Bezirk. Hier sind noch zwei traumhafte Einzelhäuser in moderner, gekuppelter Bauweise zu haben. Das Projekt überzeugt mit einem kompakten, optimal geplanten Grundriss. Innen erwartet Sie exklusive Ausstattung mit namhaften österreichischen Qualitätsmarken. Große Glasfronten sorgen für helle, freundliche Räume, in denen sogar beim Home Office künftig Urlaubsfeeling aufkommt. Doch nicht nur das. Die Terrasse und der Garten sorgen für die nötige Portion Frischluft und laden zum Verweilen mit den Liebsten ein.

Wohnen, wo andere Urlaub machen

Als wäre das noch nicht genug, lässt auch die Lage Wohnträume Wirklichkeit werden: Ihr Premium-Haus auf Eigengrund befindet sich in idyllischer Grünruhelage zwischen Schiller- und Mühlwasser. Mit dem Fahrrad ist man in nur wenigen Minuten bei der Donauinsel. Das toppt nur noch das einzigartige Naturerlebnis Nationalpark Donau-Auen Lobau, das ebenfalls fußläufig erreichbar ist. Zudem ist man mit der nahe gelegenen U-Bahn-Linie U2 schnell mitten in der City.

Das bietet Ihr kompakter Glorit-Wohntraum

4 Zimmer, 103 m 2 Wohnfläche

Wohnfläche 184 m 2 Grundstücksfläche

Grundstücksfläche Zweigeschossig ausgebaut, vollunterkellert, eigener Parkplatz

Terrasse mit Garten

Große Fensterflächen für lichtdurchflutete Räume

Exklusive Ausstattung wie u.a. Villeroy & Boch und Hansgrohe, Feinsteinzeugfliesen, edle Echtholzdielen der österreichischen Qualitätsmarke Scheucher etc.

Preis: ab EUR 619.900 schlüsselfertig - provisionsfrei direkt vom Bauträger

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Lassen Sie uns plaudern! Glorit freut sich, Sie beim Haus-Besuch begrüßen und zu den mehr als 100 Projekten und Angeboten individuell beraten zu dürfen! Zu Ihrer und unserer Sicherheit bitten wir Sie um vorherige Anmeldung bei Ihrem Verkaufsberater Markus Halbauer: markus.halbauer@glorit.at, 0660/4990795; www.glorit.at/sicherheit