Glorit lädt zum Haus-Besuch in die Donaufelderstraße

Exklusiver Wohntraum in Wien Donaustadt nur 650 Meter von der U1 entfernt

Wiens mehrfach ausgezeichneter Premiumbauträger Glorit macht Wohnträume wahr. In der Donaufelderstraße 197-199 in Wien Donaustadt baut der dreifache FindMyHome.at-Kundenchampion insgesamt 67 exklusive Eigentumswohnungen mit hauseigener Parkgarage. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2021 geplant. Doch bereits jetzt können Sie Ihr neues Zuhause beim Haus-Besuch am 18. und 19. Juli von 15 bis 18 Uhr besichtigen. Treffpunkt ist im Bürocontainer in der Finsterergasse 18 direkt „hinter“ dem Projekt.



Viel Platz und Frischluftfaktor in den eigenen vier Wänden

Das Wohnungsangebot ist breit gefächert. Während die größeren Einheiten Platz für die ganze Familie bieten, eignen sich die kleineren bei Bedarf auch ideal als Vorsorgewohnung. Für alle, die sich einen besonderen Ausblick wünschen: Die imposanten Penthäuser in den Dachgeschossen mit eigener Liftfahrt in die Wohnungen lassen exklusive Wohnträume Wirklichkeit werden. Der hohe Glorit-Qualitätsstandard versteht sich wie immer von selbst: Verarbeitet werden ausschließlich namhafte Marken und Produkte. Große Fensterflächen sorgen darüber hinaus für lichtdurchflutete, freundliche Räume. In diesem hellen, modernen Zuhause lässt sich sogar Home Office künftig in vollen Zügen genießen. Die großzügigen Balkone und Terrassen bieten außerdem die nötige Portion Frischluft. Liebhaber des Sonnenbadens, des gemütlichen Familienfrühstücks auf der Terrasse oder des Balkonien-Urlaubs kommen hier voll auf ihre Kosten.



Urbanes Wohnen trifft auf Nähe zur Natur

Und auch die Lage kann sich sehen lassen: Das einzigartige Natur- und Freizeiterlebnis Alte Donau ist rasch erreichbar. Das Donauzentrum und der Gewerbepark Stadlau halten Shoppingvergnügen bereit. Und wem das noch nicht genügt, der ist mit der Straßenbahn 26 oder der nahe gelegenen U1-Station Kagraner Platz schnell mitten in der Wiener Innenstadt. Natur und City sind somit optimal vereint. Worauf noch warten? 43 Einheiten sind aktuell noch zu haben.

Mehr als 100 Top-Projekte

Doch damit nicht genug! Glorit hat in der näheren Umgebung 12 weitere Premium-Immobilien zu bieten, die ebenfalls auf ihre künftigen Bewohner warten. So etwa an der Top-Adresse Schlenthergasse 10 oder An der oberen Alten Donau 147.

Ihr neues Zuhause auf einem Blick

2-5 Zimmer, 56 bis 184 m² Wohnfläche

Große Fensterflächen für lichtdurchflutete Räume

Exklusive Ausstattung wie Villeroy & Boch und Hansgrohe, elegante Feinsteinzeug-Fliesen, edle Echtholzdielen der österreichischen Qualitätsmarke Scheucher, Holz-Alu-Fenster mit dreifacher Isolierverglasung etc.

Preis: ab EUR 259.900 provisionsfrei direkt vom Bauträger

Neugierig geworden?

Überzeugen Sie sich selbst von der erstklassigen Qualität und dem komfortablen „Alles aus einer Hand“-Service. Glorit freut sich, Sie am 18. und 19. Juli jeweils von 15 bis 18 Uhr beim Haus-Besuch begrüßen und zu den mehr als 100 Top-Projekten und Angeboten individuell beraten zu dürfen. Treffpunkt ist im Container-Büro in der Finsterergasse 18 direkt beim Projekt. Um vorherige Anmeldung bei Ihrer Beraterin Judith Jandrasits wird gebeten: judith.jandrasits@glorit.at, 0664/9139103, www.glorit.at/sicherheit.