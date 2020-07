Glorit lädt zum Haus-Besuch ins wunderschöne Essling

Beziehen Sie jetzt Ihr exklusives Eigenheim in bester Lage!

Ein modernes, elegantes Eigenheim mit Garten? Ruhe und Erholung im Grünen und dennoch schnell in der Stadt sein? Wiens Premiumbauträger Glorit macht diesen Wohntraum wahr. Kommen Sie am 1. und 2. August jeweils von 16 bis 18 Uhr zum Haus-Besuch in die Haffnergasse 35-37 im 22. Bezirk und überzeugen Sie sich selbst von der erstklassigen Qualität und dem unschlagbaren „Alles aus einer Hand“-Service des dreifachen FindMyHome-Kundenchampions.

Glorit, laut aktueller Interconnection-Studie mit 36 Prozent Wiens Marktführer bei Fertighäusern und österreichischer Wachstumssieger der Branche, ist wieder voll im Einsatz: Zahlreiche Immobilien können sofort bezogen werden. So auch in der idyllisch gelegenen Haffnergasse 35-37 in Essling. Hier vor den Toren des Nationalparks Donau-Auen Lobau warten noch ein exklusives Einzelhaus sowie zwei Reihenhäuser auf ihre künftigen Bewohner. Egal ob beim gemeinsamen Wochenend-Frühstück, einem Glas Wein an einem lauen Sommerabend oder beim Spiel und Spaß auf der Wiese mit den kleineren Bewohnern des Hauses – die großzügige Terrasse und der Garten laden zum Verweilen ein und garantieren wunderschöne Stunden im Freien mit den Liebsten. Der Keller bietet außerdem ausreichend Platz für Hobbies und Fitness. Große Glasflächen sorgen für helle freundliche Räume, in denen selbst das Home Office künftig zum Genuss wird. Für Erholung außerhalb der eigenen vier Wände sorgt unter anderem der nahe gelegene Nationalpark Donau-Auen Lobau – Wiens einzigartiges Naturjuwel mit zahlreichen Wanderwegen. Doch auch Shopping-Begeisterte kommen auf ihre Kosten: Das Marchfeld-Center mit seinem vielfältigen Einkaufsangebot befindet sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe. Wem das nicht genügt, der ist mit der U2 zudem rasch mitten in der City. Worauf noch warten?

Ihr Glorit-Wohntraum auf einem Blick

4 bzw. 5 Zimmer, 118 bis 144 m 2 Wohnfläche

Wohnfläche 196 bis 318 m 2 Grundstücksfläche

Grundstücksfläche Zweigeschossig ausgebaut, Keller, PKW-Stellplatz

Großzügige Terrasse mit Garten

Große Fensterflächen für lichtdurchflutete Räume

Exklusive Ausstattung wie u.a. Villeroy & Boch und Hansgrohe, Feinsteinzeug-Fliesen, edle Echtholzdielen der österreichischen Qualitätsmarke Scheucher, flüsterleise Luft-Wasser-Wärmepumpe von Stiebel Eltron etc.

Preis in schlüsselfertiger Ausführung: ab EUR 539.900,- provisionsfrei direkt vom Bauträger

Lassen Sie uns plaudern

Glorit freut sich, Sie beim Haus-Besuch begrüßen und zu den mehr als 100 Top-Projekten und Angeboten individuell beraten zu dürfen! Zu Ihrer und unserer Sicherheit bitten wir Sie um vorherige Anmeldung bei Ihrer Verkaufsberaterin Stefanie Szöke: stefanie.szoeke@glorit.at, 0677/63110683, www.glorit.at/sicherheit