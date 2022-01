Burger: „Unsere Installateure im Bezirk St. Pölten sind die Ansprechpartner Nummer 1 für den Heizölkessel-Tausch, der mit einem Zuschuss von bis zu 10.500 Euro gefördert wird!“

ST. PÖLTEN/NÖ. Derzeit gibt es in Niederösterreich noch rund 85.000 Ölheizungen zur Raumwärmeerzeugung. Das Programm der österreichischen Bundesregierung sieht vor, dass auf die Verbrennung von Heizöl, Kohle und fossilem Gas für die Bereitstellung von Wärme und Kälte weitestgehend verzichtet werden muss, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Seit 1. Jänner 2019 wird in Niederösterreich der Umstieg auf Heizsysteme mit erneuerbaren Energieträgern oder auch Fernwärmeanschlüsse aus erneuerbaren Quellen mit einem Zuschuss von bis zu 3.000 Euro gefördert, der mit der Bundesförderung von 7.500 Euro kombinierbar ist. Auch 2022 sind daher bis 10.500 Euro Förderung möglich.

Norbert Fidler Bezirksvertrauensmann: „Für die Heizungsumstellung von fossilen auf alternative Energieträger sind die Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker die perfekten Partner. Sie kennen die Heizsysteme ihrer Kunden oft schon vom jahrelangen Service. Sie wissen auch, welche Alternativen zu fossilen Brennstoffen zur Verfügung stehen.“

Von der Umstellung profitiert nicht nur die Umwelt. „Die wirtschaftlichen Potenziale in der Errichtungs- und Umstellungsphase sind enorm. Bis zum vollendeten Ausstieg 2035 steigert sich das Bruttoregionalprodukt in Niederösterreich um über 1,6 Milliarden Euro. Es werden Steuern und Abgaben in Höhe von 717 Millionen Euro generiert und rund 1.050 Arbeitsplätze geschaffen“, so Mario Burger.