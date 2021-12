Vielseitige Angebote in Niederösterreich, unter anderem in St. Pölten, verfügbar

ST. PÖLTEN (pa). Aus den Hilfs- und Unterstützungsangeboten für Menschen mit Behinderung in Niederösterreich ist unter anderem jenes der Hör-Frühförderung des Konventhospitals Barmherzige Brüder Linz in St. Pölten ein großartiges Angebot.

„Seit etwas mehr als einem Jahr gibt es den neuen Stützpunkt in St. Pölten und das Angebot wird gut angenommen. Ziel ist die bestmögliche Förderung der Entwicklung von Kindern mit Behinderung und die Begleitung, Beratung und Unterstützung ihrer Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. Frühförderung können Kinder mit intellektueller/körperlicher Behinderung in Niederösterreich grundsätzlich ab der Geburt bis zum Eintritt in den Kindergarten erhalten. Bei Angeboten für sinnesbeeinträchtigte Kinder kann diese Hilfe sogar bis zum Schuleintritt erhalten werden“, informiert LAbg. Doris Schmidl.

Darüber hinaus unterstützt das Land Niederösterreich das Konzept der Arbeitstrainingszentren des AMS Niederösterreich, deren Ziel die berufliche Rehabilitation von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen ist. Seit Anfang September 2021 wurde das Angebot um einen weiteren Standort in Purgstall erweitert. Das Land Niederösterreich unterstützt diese Initiative und kümmert sich um die Kostenübernahme, wenn eine Kofinanzierung nicht möglich ist.

„Jedem Menschen steht die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und die Einbeziehung in die Gesellschaft zu. Spezieller Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller einschlägigen Einrichtungen, Initiativen und Organisationen, die in ihrer täglichen Arbeit dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderungen vollen Zugang zur physischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Umwelt, zu Gesundheit und Bildung sowie zu Information und Kommunikation haben, damit sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll genießen können“, betont LAbg. Martin Michalitsch.

Forderungen erneuert

„In Niederösterreich ist es uns ein großes Anliegen sicherzustellen, dass jeder Mensch – unabhängig seiner Bedürfnisse – einen Platz in der Gesellschaft hat. So setzen wir vor allem für Menschen mit Behinderungen gezielte Initiativen und Maßnahmen, um so ihre Teilhabe am Sozialen Miteinander aktiv zu fördern und zu unterstützen. Im Hinblick auf die Verbesserung der Serviceleistung fordert Niederösterreich seit langem die vom Bund im Regierungsprogramm 2020-2024 angekündigte „zentrale Hilfsmittel-Anlaufstelle“. Diese wäre eine enorme Erleichterung für alle Betroffenen und würde das gesamte Prozedere deutlich vereinfachen“, fordert Bundesrat Florian Krumböck.

Ein weiteres Anliegen ist die notwendigen Neuerungen im Bereich der Persönlichen Assistenz – hier braucht es dringend eine bundesweit einheitliche Regelung.