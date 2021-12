Pandemiebedingt sind die psychischen Belastungen für junge Menschen besorgniserregend, die Grenzen des Aushaltbaren oftmals überschritten.

ST. PÖLTEN (pa). „Hilfe in Anspruch zu nehmen ist gut und gesund. Wer von uns kann schwierige Zeiten immer ganz mit sich alleine gelingend bewältigen? Damit dürfen auch Freunde und Familie überfordert sein, das ist ganz normal. Ich brauche persönlich auch oft Fachleute – vom Fliesenleger bis zur Zahnärztin. Wir Jugendarbeiter sind bei allen Themen, Gefühlen oder Herausforderungen da und unterstützen auch bei Konflikten in der Familie, im Freundeskreis, in der Beziehungen oder in der Arbeit. Alle Gespräche auf Augenhöhe!“, so Petra Hausmann, Sozialarbeiterin in der Jugendberatung St Pölten.

Bei der Jugendberatung in St. Pölten und bei Nordrand Mobile Jugendarbeit kann einfach, rasch und unbürokratisch Unterstützung in Anspruch genommen werden - die Angebote sind anonym und kostenlos. Am Bahnhofplatz 2 ist von Montag bis Freitag täglich zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet. Auch in den Ferien!

Alle weiteren Infos, Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten auf www.jlw.at, instagram.com/jugend.beratung bzw.instagram.com/nordrandstreetwork

Angebote in den Räumlichkeiten finden mit FFP2 Masken und unter Einhaltung der aktuellen Covid-Maßnahmen statt.