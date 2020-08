Im St. Pöltner Norden wurde die Kiwanis Brücke von Bürgermeister Matthias Stadler eröffnet. Diese wurde dem Service-Club Kiwanis anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums gewidmet.



ST.PÖLTEN (pa). Der Kiwanis Club St. Pölten hat die Pflege menschlicher Beziehungen und die Erbringung humanitärer Dienste im Sinn. „Im Gegensatz zu vielen anderen Servicevereinigungen beschließt der Kiwanis Club St. Pölten aber selbständig seine Tätigkeiten sowie die Vergabe der Unterstützungsmittel an bedürftige St. Pöltner Familien. Wir freuen uns darüber, passend zu unserem Motto ‚Wir bauen Kindern eine Brücke in die Zukunft!‘ das dementsprechende Bauwerk gewidmet zu bekommen!“, so Bernhard Baumgartner, Obmann der Kiwanis.

Im September 1997 wurde der Club gegründet, der heute über 38 Mitglieder zählt. Bei St. PöltnerInnen sind die Kiwanis als Veranstalter von Jazz im Park bekannt.

Informationen über diverse Projekte sowie Spendenmöglichkeiten sind zu finden unter www.kiwanis-stpoelten.at