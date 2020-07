Das Wetter spielt wieder einmal verrückt, oder doch nicht? Ein Meteorologe über unser Wetter im Bezirk.

ST. PÖLTEN (ag). Heiße trockene Sommer, schneearme Winter und das subjektive Gefühl, dass Stürme im Raum St. Pölten zunehmen. Doch wie vorhersehbar sind Wetterextreme und wie spürbar ist in unserer Region eigentlich die Klimaerwärmung? Ein Meteorologe von der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) im Bezirksblätter-Gespräch.

Um 2,3 Grad gestiegen

"Die Lufttemperatur ist im Jahresmittel in der Region seit etwa 1890 um rund 2,3 °C gestiegen, wobei etwa die Hälfte des Anstiegs in den Zeitraum von 1980 bis jetzt fällt. Die Niederschlagsverhältnisse sind in diesem Zeitraum in etwa gleich geblieben", erklärt Alexander Orlik von der ZAMG. Wenn man sich in St. Pölten punkto Stürme umhört, so sind sich die meisten einig und glauben, dass diese in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben. Diesem Irrtum entgegnet Orlik: "Bei der Temperatur ist die Frage einfach zu beantworten. Die Extremwerte der Lufttemperatur (zu den höheren Temperaturen) sind deutlich angestiegen und es gibt im Vergleich zu sieben Hitzewelletagen pro Jahr im Zeitraum 1961-1990 nun etwa 15 Hitzewelletage pro Jahr. Bei großräumigen Sturmereignissen, wie wir sie im Februar in NÖ häufig hatten, gibt es keine signifikanten Änderungen."

Viel Wind um nichts?

Nach Beaufort spricht man ab einer Windstärke neun von einem Sturm. "Das bedeutet, dass die mittlere Windgeschwindigkeit zwischen 74 und 89 km/h liegt. Diese Bedingungen treten in Österreich relativ selten auf. Windspitzen über 80 km/h treten in St. Pölten im klimatologischen Mittel etwa an fünf Tagen im Jahr auf. Im Februar 2020 waren es allerdings bereits fünf Tage mit Windspitzen über 80 km/h", so Orlik.

Wetter vorhersehbar

Großräumige Tiefdrucksysteme, die das Potenzial haben, schwere Stürme auszulösen, können schon etwa drei bis sechs Tage im Voraus mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Eintretens vorhergesagt werden. Bei Gewittern ist es laut dem Experten schon schwieriger, da wird meist eine Vorwarnung gegeben. "Bei Gewittern wird immer eine Sturmwarnung mit ausgegeben, da in diesen immer mit Sturmböen zu rechnen sind", erklärt der Wetterexperte.

Zur Sache:

Die ZAMG betreibt in St. Pölten eine Wetterstation in der Nähe des Landhauses. Im Jahr 2019 gingen folgende Wetterwarnungen im Bezirk St. Pölten hinaus: 30 Windwarnungen, eine Schneewarnung, fünf Glatteiswarnungen, 25 Gewittervorwarnungen.