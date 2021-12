Gemeinschaft und Zusammenhalt zeichnen die Landjugend als größte Jugendorganisation im ländlichen Raum seit jeher aus. Dabei vergessen die jungen Burschen und Mädels aber nie auf Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Die Landjugend Bezirk St.Pölten hat sich daher auch heuer wieder mit 500,- Euro an der Spendenaktion für das Ö3 Weihnachtswunder beteiligt.



ST. PÖLTEN (pa). Auch in diesem herausfordernden Jahr hat die Landjugend gezeigt, was es bedeutet, zusammenzuhalten und gemeinsam zu helfen. Bereits zum dritten Mal hat die Landesspitze der größten Jugendorganisation im ländlichen Raum ihre Mitglieder und Funktionäre zu einer gemeinsamen Spende an das Ö3 Weihnachtswunder aufgerufen. Sämtliche Einnahmen kommen dabei dem Licht ins Dunkel Soforthilfefonds für Familien in Not in Österreich zugute.

„Die Spende an das Ö3 Weihnachtswunder ist in dem vergangenen Jahr zum Fixpunkt im Landjugend-Jahr geworden. Wir freuen uns jedes Jahr wieder, Familien in Not unterstützen zu können und so einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten“, erklärt Bezirksobmann Martin Waldbauer. „Aber nicht nur wir, als Landjugend Bezirk St.Pölten, haben uns bei der Spendenaktion beteiligt, sondern auch unsere Ortssprengel haben durch unterschiedlichste Aktion Geld gesammelt und dieses gespendet“, berichtet Bezirksleiterin Lisa Stuphan stolz.

„Nach der Rekordspende im Vorjahr war für uns klar, dass wir auch heuer wieder unsere Kräfte bündeln und diese großartige Aktion unterstützen werden“, erklärt Landesobmann Johannes Baumgartner. „Wir sind sehr dankbar, dass so viele Gruppen dabei waren“, ergänzt Landesleiterin Kerstin Lechner.