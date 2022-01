Das Autohaus Schirak bildet die Fachkräfte von morgen in den eigenen Reihen aus.

Und das mit Erfolg!

Beständigkeit und Sicherheit sind wichtige Entscheidungsfaktoren bei der Jobwahl. Und was könnte diese beiden Bedürfnisse besser befriedigen, als eine Lehre in einem regionalen Traditionsbetrieb?

Erfolgreich in 4. Generation

Das Autohaus Schirak ist nun schon in der 4. Generation in Familienhand und wird auch dementsprechend familiär und auf Augenhöhe geführt.

So weiß man auch, dass die Mitarbeiter das höchste Gut sind und bietet angehenden Fachkräften besonders tolle Möglichkeiten.

Geminsam in die Zukunft

Die Automobilbranche befindet sich in stetigem Wandel, da immer neuere Technologien auf den Markt kommen.

Um fit für diese Veränderungen zu sein, werden neben der normalen Ausbildung auch unterschiedlichste Fortbildungsmaßnahmen angeboten, wie zum Beispiel:

zusätzliche Ausbildung im Hochvoltbereich sowie Systemelektronik

Jobrotation zwischen den unterschiedlichen Marken oder Abteilungen

Unterstützung bei Auslandspraktikum

Für Interessierte bietet man außerdem Schnuppertage an um sich ein Bild von den zukünftigen Aufgaben und dem Betrieb machen zu können.

Aktuelle Chancen

Neben Lehrlingen für die Werkstatt oder den Verkauf, ist man stetig auf der Suche nach qualifizierten und engagierten Mitarbeitern. Im Moment werden zum Beispiel KFZ Spengler/Lackierer oder Mechaniker eingestellt.

Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung einfach an

verwaltung@auto-schirak.at und werden Sie Teil des Teams und einer langjährigen Erfolgsgeschichte.

Kontaktdaten

Autohaus Schirak

Porschestraße 19

3100 St. Pölten

T: 02742 77531-163

M: verwaltung@auto-schirak.at

HIER geht's zur Homepage!