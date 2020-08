Das Bildungshaus St. Hippolyt ist mit Franz Moser Teil des zweijährigen erasmus+ Projekts Künstlerbrille®, zusammen mit Partnernaus Liechtenstein, Berlin und Südtirol.

ST.PÖLTEN/VADUZ (pa). In Vaduz/LI wurde nun die daraus entstandene Lernplattform „KUNST KANN – Einblicke in zeitgenössische künstlerische Haltungen“ erstmals präsentiert. Die Plattform bietet jeweils ein Kunstwerk, eine Lernstation und ein Interviewvideo von 12 Künstler*innen verschiedener Sparten. Für Österreich hat Franz Moser die Bildende Künstlerin Sung Min Kim, den Saxophonisten Clemens Salesny und die Lyrikerin Maria Seisenbacher ausgewählt.

Von Liechtenstein wandert die Plattform zu allen vier Partnerinstitutionen: dem Haus am Lützowplatz, Berlin, dem Bildungshaus St. Hippolyt, St. Pölten und dem Schloss Tirol, Südtirol. Im Bildungshaus St. Hippolyt wird sie vom 21. Jänner bis zum 14. März 2021 präsentiert.

Zum Projekt erscheint ein umfangreiches, bibliophiles Handbuch, das von den vier Projektpartnern Dagmar Frick-Islitzer, Marc Wellmann, Franz Moser und Leo Andergassen herausgegeben wird.