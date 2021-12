Vom Krimi bis zum Kinderbuch: Was Bücherwürmer gerne verschlingen

REGION. Wenn die Weihnachtsfeierlichkeiten beendet sind und man sich abends auf die Couch legt, gibt es doch wahrlich nichts schöneres, als ein gutes Buch zu lesen. So handhabt dies auch Markus Krenn aus St. Pölten: "Speziell zu Weihnachten lese ich gerne alte Geschichten aus unserer Heimat. Peter Rosegger zum Beispiel hat wundervolle Werke geschrieben."

"Mit meinem Kind lese ich Märchen und Sagen." - Markus Krenn

Weitere Empfehlungen

Dass Weihnachtsbücher für Kinder zu dieser Jahreszeit der absolute Renner sind, bestätigt Marion Strohmaier von der Bücherei in Böheimkirchen. "Das war dieses Jahr über den Lockdown besonders spannend, da waren für einen kurzen Moment nur noch vereinzelte Bilderbücher da, jetzt trudeln sie langsam wieder ein", so Strohmaier. Am liebsten wird das Weihnachtsbilderbuch "Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch" von Sven Nordqvist in der Bücherei ausgeliehen. Auch einen persönlichen Tipp kann die Böheimkirchnerin geben, denn Sie selbst liest zu den Feiertagen den Krimi "Die Schatten im Wald" von Thomas King. Wolfgang Hintermeier, Buchhändler in der Bundhandlung Schubert in St. Pölten, kann das Kinderbuch "Das NEINhorn und die SchLANGEWEILE" von Marc-Uwe Kling empfehlen. Hintermeier selbst liest zur Zeit "Swinging Bells" von René Freund. In der Buchhandlung Böck in St. Pölten sind laut Heinz Scharl aktuell viele Pandemie bezogene Bücher sowie Neuerscheinungen von bekannten Autoren wie Sebastian Fitzek beliebt. Als Empfehlung für die Feiertage nennt Scharl: "'So sah ich' von Hugo Portisch für Erwachsene. Für Kinder 'Das große Conni Weihnachtsbuch'". Scharl selbst wird sich dem neuen Kriminalroman von Claudia Rossbacher "Steirerstern" widmen.