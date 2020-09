ST. PÖLTEN. Eigentlich wollte eine 48-jährige Mutter ihrem Sohn einen Nintendo-Switch günstig auf Facebook kaufen. Doch das sollte so nicht sein.

Die Onlinebetrügereien nehmen immer mehr zu – 220 Euro sollte die Konsole kosten, ein Schnäppchen quasi. Das Geld wurde überwiesen, allerdings hatte die Mutter schon ein mulmiges Gefühl, als ihr auffiel, dass es sich um ein deutsches Konto handelte, auf welche sie die Summer überwies. Natürlich nahm sie mit dem Verkäufer Kontakt auf – das probierte sie auch mehrmals – doch dies wurde der 48-Jährigen verwehrt. So machte sie sich im Netz auf die Suche nach dem potentiellen Verkäufer und dem Nintendo und erlebte ihr blaues Wunder. Denn das Bild des zu verkaufenden Gegenstandes schien gleich mehrmals in verschiedenen Facebook-Gruppen auf. Die Folge? Anzeige gegen Unbekannt, 220 Euro weniger auf dem Konto.