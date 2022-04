REGION. Wer im Wald Pilze suchen geht, denkt wahrscheinlich eher an die Schwammerlsauce als daran, dass einige der Pilzarten ein wichtiger Teil des Ökosystems Wald sind: "Mykorrhizapilze sind Pilze, die mit den Bäumen in Wäldern in Symbiose leben. Das bedeutet, der Baum bekommt etwas vom Pilz und der Pilz etwas vom Baum", erklärt Bernhardt Obermayer-Böhm, Waldwirtschaftslehrer an der Landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra. Bei der Mykorrhiza-Symbiose bekommt der Pilz Zucker, den er nicht selber herstellen kann, weil er keine Photosynthese betreiben kann. Im Gegenzug bekommt der Baum mehr Wasser und Nährstoffe ,als er selbst aus dem Boden gewinnen könnte, denn das Pilzmyzel ist viel feiner als die feinsten Wurzeln des Baumes. Außerdem erstreckt sich das Myzel des Pilzes oft über Kilometer und in Bereiche, in die der Baum nicht vordringen kann.

Dies auch in der Forstwirtschaft zu nutzen, ist wichtig: "Falls man einen Acker oder eine Wiese aufforsten möchte, wären Pionierbäume wie Birke, Pappel oder Weide als „Vorwald“ notwendig, um die Mykorrhiza wieder im Boden zu etablieren. Erst danach sollten Hauptbaumarten gepflanzt werden", erklärt Obermayer-Böhm. "Mykorrhiza können auch schon als „Impfstoff“ für den Boden erworben werden. Das Wachstum des Pilzes im Boden sollte, wenn möglich genau beobachtet werden und eventuell mit einer „Erfolgsgarantie“ vom Hersteller abgesichert werden."