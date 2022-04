WILHELMSBURG. Die Pfadfinder, der größte Kinder- und Jugendverein ist auch in Wilhelmsburg vertreten. Heuer feiert der Verein sein 90-jähriges Bestehen. Er unterstützet Kinder und Jugendliche von 6 bis 21 Jahren bei der Planung und Durchführung verschiedenster Aktivitäten. Beim Spielen, Basteln, bei Ausflügen in der Natur oder beim Zelten am Lagerplatz haben die Kinder und Jugendlichen die Chance sich selbst und ihre Fähigkeiten besser kennen zu lernen.

"Spaß und Eigeninitiative ist uns dabei besonders wichtig, sowie die Interessen unserer Pfadfinder und Pfadfinderinnen zu fördern. Wir freuen uns jederzeit neue Mitglieder in unserem Verein begrüßen zu dürfen", sagt Alexander Klaus.