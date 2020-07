Nach Verurteilungen von Mitgliedern einer sogenannten „Neffentrick-Bande“ landete nun auch ein 31-jähriger Deutscher vor Gericht. Staatsanwalt Leopold Bien ist davon überzeugt, dass es sich bei dem mehrfach vorbestraften, hafterprobten Mann um den Kopf der kriminellen Vereinigung handelt.

ST.PÖLTEN (ip). Zwischen November 2015 und Februar 2016 suchte die Bande vorwiegend Opfer im Raum St. Pölten. Allein am 3. Dezember wurden rund 25 Frauen aus der Landeshauptstadt mit dem Vornamen „Anna“, mit dem sie ältere Menschen verbanden, angerufen. Man gaukelte ihnen familiäre Beziehungen und finanzielle Notsituationen ihrer Verwandten vor, um den Opfern Geld herauszulocken.

Geldabholung



So gab sich der Anrufer bei einer Pensionistin als geschiedener Mann ihrer Nichte aus, der für eine Anzahlung dringend 25.000 Euro brauche, die er nach zwei Tagen zurückzahlen werde. Eine Rechtsanwältin käme das Geld abholen. Das Opfer konnte nur 10.000 Euro flüssig machen, die es einer mittlerweile verurteilten Ungarin auf offener Straße übergab.

Acht St. Pöltnerinnen im Alter von 80 bis 90 Jahren, die Anzeige erstatteten, ließen sich auf Gespräche dieser Art ein, wobei es um Bargeld bis zu 50.000 Euro ging. Nicht alle kamen den Wünschen „ihrer Verwandten“ nach. Zuletzt lockte eine Wienerin ein Bandenmitglied in die Falle und verständigte die Polizei, die bei der Geldübergabe die Handschellen zückte.

„Sie sind also das Opfer einer Intrige“, resümierte der St. Pöltner Richter Slawomir Wiaderek die Aussage des 31-Jährigen, bei der er jede Schuld von sich wies. Er habe sich zwar in diesem Zeitraum mit seiner Frau und seinen drei Kindern in einem Apartmenthaus im Wienerwald einquartiert, wo auch seine Verwandten und Freunde, darunter auch die ausgeforschten Mittäter aus Ungarn zu Besuch kamen. Er selbst habe aber weder ein Handy noch ein Fahrzeug besessen, nachdem er seit 2013 von deutschen Behörden mit europäischem Haftbefehl gesucht wurde.

Belastende Aussagen



Dass vor seiner Unterkunft regelmäßig ein Fahrzeug parkte, das er auch lenkte und seine Vermieterin eine Telefonnummer von ihm hatte, versuchte er ebenso wie viele andere Indizien, unter anderem die belastenden Aussagen der Bandenmitglieder, redegewandt zu erklären. Als „rhetorisch sehr gewandt“, mit „vertrauenerweckender Stimme“ beschrieb ihn auch eine Nachbarin, die teilweise Aufgaben der Vermieterin übernommen hatte.

Seine Ex-Schwiegermutter bestätigte, dass der Beschuldigte zwischen 1. und 23. Dezember 2015 bei ihr in Ungarn Christbäume verkauft habe, seine Mutter meinte dagegen, dass er nur während der ersten Dezemberwoche weg gewesen sei. Verteidiger Jürgen Mertens beantragte weitere Zeugen, weshalb der Prozess vertagt wurde.