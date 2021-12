Der Musiker veröffentlicht heute ein Musikvideo, das gänzlich in St. Pölten gedreht wurde.

ST. PÖLTEN. Samplelastiger BoomBap-Beat, in Form von Jazzgitarren-Riffs, smoothen Rhodes und Querflöten, trifft auf reflektierte und persönliche Lyrics: Das ist die Single "Raum & Zeit" von Chill-ill, die der Rapper heute veröffentlicht hat. Das dazugehörige Musikvideo ist in der Heimatstadt St.Pölten in den letzten Lockdowns entstanden. Passend zur Situation zieren leergefegte Plätze und Straßen das nächtliche Stadtbild.

"Ich bin musikalisch in St. Pölten groß geworden und in St. Georgen am Steinfeld aufgewachsen und seit 1999 als Musiker aktiv. Von 2012 bis 2019 war ich in Linz wohnhaft, nun bin ich wieder seit 2 Jahren zurück und konnte im Grunde erst knapp vor dem ersten Lockdown in der Heimatstadt fuß fassen - da war der Anschluss auch nicht unbedingt leicht, vor allem als Künstler.", erzählt der Rapper über seine Verbindung zur Landeshauptstadt.

Entstanden ist der Track vor bereits sieben Jahren, weit vor der Corona-Krise, doch diese nahm Chill-ill jetzt zum Anstoß für das Video. "Passend zum Titel wollte ich dann quasi "Raum & Zeit" mit Künst füllen und das war auch die Inspiration zum Video, die allgegenwärtige Situation im nächtlichen Streifzug durch die Stadt widerspiegeln. Die schöne Innenstadt mal in einem anderen Licht präsentieren. Die Message dahinter ist, dass man die aktuelle Zeit auch positiv nutzen kann und diese Zeit dennoch viele Chancen bietet."

Der Veröffentlichungszeitpunkt ist nicht zufällig gewählt: "Ich wollte mir auch ein eigenes Geburtstagsgeschenk machen. Auch meine Partnerin Lela, die Background-Vocals auf dem Song singt und etwas gefilmt hat, hat ebenso heute Geburtstag, das rundet den Release auch noch stimmig ab."