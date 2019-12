In St. Pölten versucht man mithilfe einer neuen Offensive, einen Kinderarzt gewinnen zu können.

ST. PÖLTEN. Bereits seit Ende September gibt es in der Landeshauptstadt nur mehr einen Kassen-Kinderarzt. Jetzt gibt es einen ersten Versuch, um vakante Planstellen für Bewerber attraktiver zu machen. „Wir arbeiten intensiv daran, die kinderärztliche Versorgung in St. Pölten auf neue Beine zu stellen“, sagt Martina Amler, die für die ärztliche Versorgung zuständige Direktorin der NÖ-Gebietskrankenkasse. Dafür werden völlig neue Ideen angedacht: Gespräche mit mehreren Ärzten hätten gezeigt, dass in Medizinerkreisen durchaus Bereitschaft an einer Ordinationstätigkeit in St. Pölten bestehe – dass viele Ärzte den Sprung in die Selbstständigkeit aber scheuen. Die Arbeiterkammer NÖ unterstützt die NÖGKK und stellt für eine Kinderarzt-Ordination in ihrer Zentrale in St. Pölten Räumlichkeiten zur Verfügung. Bürgermeister Matthias Stadler ist froh über die Initiative: „



Eine optimale medizinische Versorgung und ärztliche Betreuung der Kinder muss gewährleistet sein. Derzeit ist diese Versorgung in der Landeshauptstadt zum Leidwesen der kleinen Patienten sowie ihrer Eltern nicht uneingeschränkt sichergestellt. Die Ärzte brauchen entsprechende Räumlichkeiten und auch organisatorische Hilfestellungen, um effizient arbeiten zu können.“

Rahmenbedingungen ändern

Seit diesem Herbst sind in St. Pölten zwei Kinderarzt-Stellen zu vergeben. Kein Problem, das nur die NÖ Landeshauptstadt betrifft: „Wir haben wiederholt auf diesen Umstand aufmerksam gemacht und von den Zuständigen in Politik und Spitalsverwaltungen entsprechende Schritte gefordert. Missstände erfordern unkonventionelle Lösungen: Die Krankenkasse hat sich auf allen Seiten Verbündete gesucht und mit Stadt, Land und Arbeiterkammer gefunden. Gemeinsam arbeiten wir nun daran, Ärztinnen und Ärzte in unsere Landeshauptstadt zu locken“, so Amler.



Die Arbeiterkammer Niederösterreich steht der NÖGKK und ihren künftigen Vertragsmedizinern hilfreich zur Seite und bietet einer Kinderarztordination in ihrer Zentrale in der Landeshauptstadt Quartier: „Die Arbeiterkammer Niederösterreich unterstützt das Angebot mit entsprechenden Räumlichkeiten im ArbeitnehmerInnen-Zentrum, damit die Ansiedlung eines Kinder- und Jugendheilkundezentrums umgesetzt werden kann. Es würde uns sehr freuen, wenn sich dafür so bald wie möglich eine Kinderärztin oder ein Kinderarzt bewirbt“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.