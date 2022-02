Die Eigentümervertreter der Fernwärme St. Pölten GmbH sowie die VertreterInnen der GVVs und des Städtebundes werden vom Gemeinderat St. Pölten einstimmig aufgefordert, noch im Februar in Gespräche zu treten, um Ergebnisse zur Entlastung aller KundInnen zu erreichen.

ST. PÖLTEN. Bei der Fernwärme St. Pölten wurde der Tarif seit einem Jahr um 159,2 Prozent anhoben. Statt 61,66 Euro am 1. Jänner 2021 kostet eine Megawattstunde (MWh) ein Jahr später am 1. Jänner 2022 159,84 Euro. Der Freiheitliche Gemeinderat Klaus Otzelberger brachte aus diesem Grund in der Gemeinderatssitzung vom Jänner einen Dringlichkeitsantrag für eine Resolution zur Kostenerhöhung der Fernwärme ein.

"Es braucht einen sofortigen Preisstopp bei jenen Energieversorgern, die zumindest mehrheitlich im Besitz der öffentlichen Hand sind. Es ist nicht einzusehen, warum Energiebetriebe in dieser schwierigen Zeit Gewinnausschüttungen machen", heißt es in dem Antrag der FPÖ-Gemeindefraktion.

"Ich finde es traurig, dass wir hier keinen Preisschub machen, und die 159 prozentige Erhöhung zulassen", so Klaus Otzelberger.

Gemeinderat war sich einig

"Es braucht eine breite Front gegen die Preissteigerungen im Energiebereich. Es ist aber das Teil eines größeren Problems." Kogl appelliert für Lösungen auf einer viel weiteren Ebene. "Es braucht einen Schulterschluss auf europäischer Ebene, es braucht einen Schulterschluss im Nationalrat, im Bundesrat und im Landtag. Überall dort sind Anträge, die Last von den Kunden zu nehmen, vom Tisch gewischt worden, das finde ich wirklich schade."

"Das Grundrecht auf Wohnen schließt auch das Heizen mit ein", betont Gemeinderat Paul Purgina (Grüne). Es solle keinem Bürger passieren, aus finanziellen Gründen auf dieses Grundrecht verzichten zu müssen. "Es liegt an uns, Lösungen zu finden, dass Menschen nicht in diese Situationen kommen."

Gemeinderat Florian Krumböck (ÖVP) kritisierte in seiner Wortmeldung, dass die SPÖ die Verantwortung in dieser Hinsicht auf Bund und Land abschieben würde, aber betonte auch die hohen budgetierten Gewinnausschüttungen der Fernwärme St. Pölten GmbH: "Wir sprechen von 2,6 Millionen Euro an Gewinn, die budgetiert sind, während sich Menschen das Heizen nicht leisten können."

Energiegipfel noch im Februar

„Wir wissen, dass die gestiegenen Energiepreise viele Menschen vor Herausforderungen stellen, und es braucht dringend weitere Lösungen. Aber leider ist dies ein Problem, dass wir auf Stadt & Gemeindeebenen nicht lösen können֧“, ist sich Stadler der Bedeutung dieses Problems bewusst. Aus diesem Grund wird im Februar auch zu einem Niederösterreichischen Energiegipfel eingeladen. Teilnehmer sollen die Fernwärme, aber auch das Land Niederösterreich, das Mehrheitseigentümer der EVN ist, sein, da diese zwei Anbieter die Energie für den Großteil der St. Pöltner Haushalte zur Verfügung stellen. Desweiteren sollen Gemeinde und Städtebund, sowie die GemeindevertreterInnenverbände eingebunden werden.