Scheidungskinder brauchen Hilfe – Entlastung und Stärkung durch die RAINBOWS-Gruppe

ST. PÖLTEN/NÖ (pa). Die Pandemie fordert - wie Studien zeigen - Kinder und Jugendliche besonders. Kommt nun noch die Trennung oder Scheidung der Eltern dazu, so verstärken sich die Belastungen, denen sie schon ausgesetzt sind. RAINBOWS hilft und gibt Halt!

Präventive Unterstützung ist wichtig

„Kinder fühlen sich allein gelassen, wissen nicht, wie sie mit dem plötzlichen Verlust der vertrauten Lebenssituation umgehen sollen. Sie brauchen nach der Trennung oder Scheidung besondere Aufmerksamkeit und jemanden, der für sie da ist“, weiß Marion Wallner, Landesleiterin RAINBOWS-Niederösterreich.

Während einige Kinder diese Aufmerksamkeit deutlich einfordern, indem sie sich aggressiv verhalten, in der Schule die Leistung verweigern, ziehen sich andere Kinder ganz zurück, werden still und versinken in Traurigkeit bis hin zur Depression. Um schwerwiegende Folgen zu verhindern, ist eine präventive Unterstützung besonders wichtig.

Austausch in der Gruppe

In der RAINBOWS-Kleingruppe finden die betroffenen Kinder Gleichaltrige, deren Eltern auch getrennt sind und die ähnlich fühlen wie sie. Sie finden Verständnis und Gehör für ihre Wut und ihre Trauer und einen Zugang zu ihren Stärken und Ressourcen. Mit spielerischen und kreativen Methoden werden alle wichtigen Themen rund um die Trennung bearbeitet. In der Gruppe wird ihnen auch vermittelt, dass das Leben weitergeht. Vielleicht ganz anders als zuvor, aber nicht unbedingt schlechter.

In den begleitenden Elterngesprächen erfahren die Eltern, was sie für ihre Kinder in dieser herausfordernden Zeit tun können.

Hilfe bei der Entscheidung zur Gruppe bietet RAINBOWS durch eine Online-Informationsveranstaltung „Wie kann RAINBOWS Kindern nach einer Trennung helfen?“ am Mittwoch, 17. Februar 2022, 17.00 bis 18.30 Uhr – wo auch Fragen der Teilnehmer beantwortet werden. Der Vortrag findet per Zoom statt und ist kostenfrei. Anmeldungen werden bis 16. Februar 2022 entgegengenommen unter: noe@rainbows.at

Zur Sache

RAINBOWS-Gruppenstart ist im März in St. Pölten Neulengbach Amstetten Tulln Klosterneuburg Pöchlarn Krems-Hollenburg Schönberg/Kamp.

Anmeldung: https://www.rainbows.at/online-anmeldung-noe/#toggle-id-1

Begleitungen nach Tod eines nahestehenden Menschen sowie bei lebenslimitierender Erkrankung werden laufend angeboten.

Elternberatungen, auch die gesetzlich vorgeschriebene Beratung vor einvernehmlicher Scheidung finden an vielen Standorten und auch virtuell statt.