Es werde eine Schlägerei geben, kündigten ein 19-jähriger Wiener und ein gleichaltriger Deutscher ohne festen Wohnsitz ihren Freunden an, die bereitwillig zum Treffpunkt in eine Parkgarage beim St. Pöltner Bahnhof kamen, wo aus der Schlägerei auch ein Raub wurde.

ST. PÖLTEN (ip). Für die beiden Haupttäter und vier weitere Burschen (16, 17, 18, 19 J.) endete der Revanche-Akt vor Gericht, wobei auch drei Freundinnen der Angeklagten, die das Schauspiel am 27. Oktober 2019 aus geringer Entfernung beobachteten und filmten, als Zeugen geladen waren.

Großteils geständig bestätigten die beiden Haupttäter, vertreten durch Maria Strohmayer und Johann Huber, die Vorwürfe. Nach einer verbalen Auseinandersetzung traf man das Opfer in der Parkgarage. Als der 20-Jährige dort auftauchte, sah er sich von den Burschen bedrohlich umringt.

IPhone am Boden zertrümmert

Ohne Vorwarnung landete die Faust des Wieners in seinem Gesicht, der die flache Hand des Deutschen folgte. Nach weiteren Schlägen besprühte der Deutsche ihn mit einem Deospray, während der Wiener andeutete, den Sprühstrahl zu entzünden. Der Situation entsprechend kam der 20-Jährige den Forderungen der beiden Haupttäter nach, händigte ihnen seine Geldbörse aus und leerte die Taschen seiner Jacke. Nachdem sie ihm den Rucksack entrissen hatten, durchsuchten sie noch alle Taschen. Eines seiner beiden iPhones zertrümmerten sie am Boden, das zweite steckten sie ein und zerbrachen Kopfhörer und Lautsprecher. Aus der Geldbörse nahmen sie Münzen, zerrissen seine Bankomatkarte und steckten seine Zigaretten ein. Als der 20-Jährige versuchte, zu fliehen, folgten ihm die beiden Haupttäter und verpassten ihm weitere Faustschläge, die einen verschobenen Nasenbeinbruch und eine Schädelprellung zur Folge hatten.

Ihrer Beteiligung entsprechend fasste der Wiener 20, der Deutsche 16 Monate bedingte Haft aus. Während einer dreijährigen Probezeit erhalten sie Bewährungshilfe.

Videos als Beweismaterial

Anhand der Videos konnte auch der Tatbeitrag der Mitangeklagten eruiert werden. Während der 18-jährige St. Pöltner, vertreten durch Philipp Hochstöger, nur an einem Pfeiler lehnend am Video erkennbar war, aber auch nicht schlichtend eingriff, bot ihm Grünberger eine Diversion in Form von 80 Stunden gemeinnütziger Leistungen an. Der 16-jährige St. Pöltner, vertreten durch Jürgen Brandstätter und ein 19-jähriger Lehrling, vertreten durch Katharina Leitner, kamen mit je sechs, der 17-Jährige mit zehn Monaten, alle bedingt, davon. Noch ist kein Urteil rechtskräftig. Am Raub beteiligt waren sie, da sie nicht nur zugesehen, sondern das Opfer auch eingekreist haben.Die höhere Strafe des 17-Jährigen ergab sich, laut Verteidiger Philipp Zeidlinger, bereits im Vorfeld, zumal dem Burschen auch ein Diebstahl und diverse Suchtgiftdelikte zur Last gelegt wurden.