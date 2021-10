Die Raiffeisenbank Region St. Pölten konzentriert sich bei der Kooperation mit SKN Basketball auf das klare, attraktive Imageprofil des Vereines sowie dem, zur Bank der Landeshauptstadt passenden authentischen Auftritt. So laufen das Bankinstitut und die Basketballer gemeinsam zu Höchstleistungen auf.

ST. PÖLTEN (pa). Getreu der Raiffeisen-Philosophie der Kundennähe fließt ein großer Teil der Sponsoringgelder in lokale und regionale Projekte. Die Bank engagiert sich im Sport, in Kultur und sozialen Projekten. Wichtig bei allen Kooperationen ist jedoch die Stimmigkeit zur Marke Raiffeisen - also vor allem positives Image, Glaubwürdigkeit, Vorbildwirkung und Kontinuität der ausgesuchten Partner. So ist auch die Verlängerung der Kooperation mit dem erfolgreichen Basketballverein der Landeshauptstadt nicht bloß Abschluss einer formalen Zweckgemeinschaft, sondern Ausdruck einer persönlich, gewachsenen, langjährigen Beziehung.

Das Institut wird die Aktivitäten des Vereins mit allen Mitteln unterstützen und auch seine Kommunikationskanäle zur Verfügung stellen – dafür gibt es für Raiffeisen-Mitglieder exklusive Vorteile bei Heimspielen. Darauf freuen sich schon Kelvin Lewis, Mag. Markus Mayer und Dir. Thomas Schauer

„Wir wissen, dass unbedingter Leistungswille und Fokussierung Höchstleistungen ermöglichen und die erwarten Zuschauer und Kunden gleichermaßen am Spielfeld wie auch in der Bank. Die entsprechende Ausbildung und hartes Training sind somit grundlegende Erfolgsfaktoren. Aber Vorsicht, Einzelkämpfer stoßen häufig im Sport wie im Business schnell an ihre Leistungsgrenzen und werfen das Handtuch. Unser Tipp: Als starkes Team mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und konkretem Ziel kommt man da wie dort leichter voran“, so der Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Region St. Pölten, Dir. Thomas Schauer zu den erkennbaren Gemeinsamkeiten.

„Wir sind stolz, dass wir mit der Raiffeisenbank Region St. Pölten einen Partner an unserer Seite haben, dem Werte wie Loyalität, Teamgeist und Authentizität genauso wichtig sind wie unserem Verein. Als langjährige Kooperationspartner haben wir eine gemeinsame Reise begonnen, in der wir uns in jeder Situation aufeinander verlassen und gemeinsam wachsen konnten. Wir freuen uns, diesen Weg auch in Zukunft weiter fortzusetzen und gemeinsam Erfolge zu feiern“, so SKN Basketball Obmann Mag. Markus Mayer