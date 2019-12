Kein Jahreswechsel ohne gesetzliche Änderungen. Das ist wohl ein Naturgesetz. So wird sich für uns Bürger auch 2020 so einiges ändern. Wir fassen die wichtigsten Änderungen – und weitere Highlights – zusammen.

1. Aus NÖGKKlern werden ÖGKler

Mit 1. Jänner kommt das, was Jahrzehnte diskutiert wurde: die Krankenkassen-Fusion. Aus 22 eigenständigen Kassen werden somit fünf. So werden etwa alle neun Gebietskrankenkassen, auch die NÖGKK, zusammengelegt. Alle 7,2 Millionen Versicherten wandern in die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK).

Wichtig: Sie müssen selbst nichts tun, Ihre E-Card gilt weiterhin, der Wechsel erfolgt automatisch im Hintergrund.

Außerdem gibt es eigenständige Kassen für Selbstständige und Bauern, eine für Beamte, die Pensionsversicherungsanstalt und die Unfallversicherungsanstalt.

2. Tschüß, Plastiksackerl



Was quasi seit Menschen gedenken Usus war, ist ab 1. Jänner 2020 Geschichte: Das Plastiksackerl im Supermarkt. Denn dann tritt das Verbot von Kunststofftragetaschen, mit Ausnahme jener Tragetaschen, die biologisch vollständig abbaubar sind, in Kraft.

In Österreich sollen so rund 7.000 Tonnen Plastikmüll eingespart werden, der allein durch den Einkauf mit Plastiksackerl zusammengekommen ist.

3. Planbarer Herbst für alle Eltern



Ab 2020 gibt es für alle Schüler in Österreich erstmals einheitliche Herbstferien: Im neuen Jahr bleiben die Klassenzimmer vom 24. Oktober bis 2. November leer.

4. Mehr Freiheit für unsere Hühner



Mit dem Jahreswechsel wird auch die Käfighaltung von Hühnern in Österreich Geschichte sein. Zuletzt wurden noch rund 60.000 Hühner (ein Prozent aller gehaltenen Hühner im Land) in Käfigen gehalten. Deren Haltung muss bis 1. Jänner nun auf andere Haltungsformen umgestellt werden. Österreich ist damit Vorreiter in Europa. Denn zur Wahrheit gehört auch: Der Import von Käfigeiern aus anderen EU-Ländern sowie Nicht-EU-Ländern ist aber weiterhin erlaubt. Die Importware landet meist in verarbeiteten Produkten. Es gibt auch in der EU kein verpflichtendes Ausstiegsdatum. In Spanien und Portugal werden etwa noch über 70 Prozent der Hühner in Käfigen gehalten.

5. Nächste Stufe der Steuerreform



Wer den Familienbonus nicht vorab beantragt hat, bekommt ihn nun erstmals beim Jahresausgleich gutgeschrieben.

Außerdem zahlen Bauern und Gewerbetreibende ab 2020 nur noch 6,8 statt 7,65 Prozent an Krankenversicherungsbeiträgen. Bei den Arbeitnehmern gibt es einen 300-Euro-Bonus bis 21.500 Euro Jahreseinkommen.