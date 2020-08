Beim schon traditionellen Hallenfußballturnier des Club NÖ wurden u.a. Spenden für karitative Organisationen in NÖ gesammelt.

ST.PÖLTEN (pa). Auch an die Emmausgemeinschaft wurde dabei wieder gedacht. Emmaus Geschäftsführer Mag. Karl Langer durfte sich bei der feierlichen Übergabe über einen Scheck über 1000,- Euro freuen.

Die Emmausgemeinschaft St. Pölten



Die Emmausgemeinschaft St. Pölten - Verein zur Integration sozial benachteiligter Personen betreibt an 7 Standorten in St. Pölten Beratungs- und Betreuungseinrichtungen für Obdachlose und Menschen in Krisensituationen. Dazu gehören Wohnheime, Tageszentren, Notschlafstellen sowie Arbeits- und Beschäftigungsplätze für Männer, Frauen und Jugendliche.

Spendenkonto Emmausgemeinschaft St. Pölten: IBAN: AT84 2025 6000 0003 8570 BIC: SPSPAT21.