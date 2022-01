Am 21. Jänner 2022 feierte Franz Wielander aus dem Stadtteil St. Georgen seinen 108. Geburtstag. Der im Jahr 1914 Geborene ist einer der ältesten Bürger Österreichs.

ST. PÖLTEN (pa). Bürgermeister Matthias Stadler gratulierte dem rüstigen Jubilar, der nach wie vor in seinem Eigenheim in St. Georgen lebt. Er wird dort von seinem Sohn und seiner Schwiegertochter betreut, aber meistert den Großteil des Alltags noch immer selbst.

Ein langes Leben mit Höhen und Tiefen

Wielander hat in seinem langen Leben viel erlebt, darunter zwei Jahre Kriegsgefangenschaft in Sibirien. Von dort kehrte er stark abgemagert mit nur 44 kg Körpergewicht heim. Mit der Errichtung eines Eigenheimes für seine Familie ist es ihm gelungen, diese schmerzvolle Zeit zu überwinden. Vor dem Tod seiner Gattin Hermine vor fünf Jahren, feierte 2015 das Ehepaar noch den 75. Hochzeitstag, die Kronjuwelenhochzeit. Die Corona Pandemie hat der Jubilar zum Glück bis jetzt gut überstanden.

„Franz Wielander könnte der älteste Österreicher sein und bestätigt: St. Pölten ist der beste Ort um jung zu sein und alt zu werden.", so Bürgermeister Matthias Stadler.