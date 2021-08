2016 eroberten Thommy Ten & Amélie van Tass im Zuge von America’s Got Talent (AGT), der größten Fernsehshow der Welt mit durchschnittlich 16 Millionen Zuschauern pro Sendung, den zweiten Platz aus 100.000 Teilnehmern.

ST. PÖLTEN (pa). Danach ist ihr Stern unaufhaltsam aufgestiegen – heute zählen sie zu den berühmtesten und erfolgreichsten Magiern der Welt. So waren die Weltmeister der Magie etwa Headliner der erfolgreichsten Zaubershow aller Zeiten am New Yorker Broadway, sie wurden mit dem „Oscar“ der Zauberbranche, dem Award der Academy Of Magical Arts ausgezeichnet, sie gastierten im Operahouse Sidney genauso wie in London, Paris, Mexico City, Abu Dhabi oder diesen Sommer (29. August) in der Wiener Staatsoper. Hierzulande begeisterten sie nicht nur mit ihrer komplett ausverkauften „Einfach zauberhaft“ Tournee sowie der aktuell laufenden „Zweifach zauberhaft“-Show, sondern etwa auch mit der spektakulären Vorhersage des Nationalratswahlergebnisses 2019 auf Ö3.

Stargäste bei AGT-Viertelfinalshow am 18. August



Auch in diversen Fernsehshows sind The Clairvoyants, wie Thommy Ten & Amélie van Tass in den USA genannt werden, immer wieder gern gesehener Gast und Show-Act. Im Frühling produzierten Sie etwa in Hollywood ihre eigene TV-Show „Masters of Illusion“, die heuer zu Weihnachten zur Primetime im US-Fernsehen ausgestrahlt wird, außerdem folgt auch immer wieder der Ruf von NBC! So wurden die beiden eingeladen, heuer im Zuge des Viertelfinales von AGT am 18. August als Stargäste aufzutreten. „Das freut uns natürlich riesig und ist eine große Ehre, sozusagen nicht mehr als Teilnehmer mitzurittern, sondern als Gast mit dabei zu sein und die alte Wirkungsstätte zu erleben“, so Thommy Ten, der sich im Hinblick auf die Showeinlage noch kryptisch gibt. „Wir haben uns jedenfalls einen ganz besondere Trick einfallen lassen, der – ich möchte noch nicht zu viel verraten – auch mit Las Vegas zu tun hat“, schmunzelt der Magier, und Amélie ergänzt: „Wir werden jedenfall s alle Juroren, also Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum und Sofía Vergara, sowie Moderator Terry Crewseinbinden.“ Eines steht fest – die beiden werden nicht nur die Juroren und das Publikum im Dolby Theatre in Hollywood verzaubern, sondern auch Millionen Zuschauer vorm Bildschirm!