100 Jahre Landwirtschaftskammer und Land NÖ – 500 Besucherinnen und Besucher am Tag der Offenen Tür in der Bezirksbauernkammer St. Pölten

ST. PÖLTEN (pa). Anlässlich 100 Jahre Land NÖ wurden am 25. und 26. Juni alle Interessierten zu den landesweiten Bezirksfesten eingeladen. Mit einem Tag der Offenen Tür am 26. Juni hat die Bezirksbauernkammer St. Pölten gemeinsam mit dem Lagerhaus St. Pölten 100 Jahre Landwirtschaft erlebbar gemacht.

Konsumentinnen und Konsumenten wollen wissen, wo Lebensmittel herkommen

„Zu wissen, wo unsere Lebensmittel herkommen und wie sie produziert werden, wird erfreulicherweise für die Konsumentinnen und Konsumenten immer wichtiger. Als Bezirksbauernkammer suchen wir bewusst den Austausch mit der Bevölkerung. Das Vertrauen in unsere heimischen Bäuerinnen und Bauern ist sehr groß: 94% der Befragten haben ein positives Bild von unseren heimischen bäuerlichen Betrieben, wie eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Keyquest vom April 2021 bestätigt“, erklärt Bezirksbauernkammerobmann Anton Kaiblinger.

100 Jahre Landwirtschaftskammer NÖ

Am 22. Februar 1922 beschloss der NÖ Landtag, als erster in ganz Österreich, die Errichtung der „Niederösterreichischen Landes-Landwirtschaftskammer mit Bezirksbauernkammern“ als zentrale Berufsvertretung der Land- und Forstwirtschaft. Seit 1922 ist die Landwirtschaftskammer NÖ mit ihren Bezirksbauernkammern beständiger und starker Partner der Bäuerinnen und Bauern. Mit der selbst organisierten Standesvertretung hat die niederösterreichische Bauernschaft in den vergangenen 100 Jahren immense Herausforderungen gemeistert. Die Themen und Herausforderungen für die bäuerlichen Betriebe haben sich laufend verändert. Auch die Aufgaben der Bezirksbauernkammer haben sich damit weiterentwickelt. Die Kernaufgabe der Kammer erfüllt jedoch ihren ursprünglichen Auftrag – und das ist ganz klar, die Bäuerinnen und Bauern zu unterstützen und ihren Anliegen und Werten eine starke Stimme zu geben. Damals wie heute und auch in Zukunft.

Die Bäuerinnen und Bauern haben es vor nunmehr 100 Jahren selbst in die Hand genommen und ihre Interessenvertretung gegründet. Und es hat sich bestätigt, dass sich die Land- und Forstwirte selbst besser organisieren können, als jede andere staatliche Behörde es jemals könnte. Die Landwirtschaftskammer und ihre Bezirksbauernkammern sind nicht nur die Drehscheibe für die Interessen der Bäuerinnen und Bauern, sondern auch zentrale Plattform für die Interessen der Gesellschaft und der Politik.