REGION. "Die Borkenkäfersituation in der Region ist weiter angespannt. Der eher milde Winter und die lange Trockenheit hat die Fichten geschwächt, sodass der Borkenkäfer leichter die Abwehrmechanismen der Bäume umgehen kann", erklärt Bernhardt Obermayer-Böhm, Waldwirtschaftslehrer an der Landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra. Gerade jetzt - Ende April - sei es besonders wichtig, nach den Anzeichen der Käfer Ausschau zu halten: "Einbohrlöcher, Harzfluss oder Bohrmehl an der Rinde können hier einen wichtigen Hinweis auf einen Käferbefall liefern", sagt Obermayer-Böhm.

Wenn die Rinde einmal abgefallen ist und der Baum keine grünen Nadeln mehr hat, ist der Baum abgestorben und die Käfer haben sich bereits ein neues Ziel gesucht. Die abgestorbenen Bäume sollten aus Sicherheitsgründen entfernt werden, denn sie könnten bei Sturm unkontrolliert umfallen.

Dem Eschensterben entgegenwirken



Ein weiteres Problem für Österreichs Wälder stellt das Eschentsterben dar, das bereits viele Flächen Österreichs betrifft. Das durch einen Pilz, das Falsche Weiße Stängelbecherchen, hervorgerufene Eschentriebsterben stellt ein Sicherheitsrisiko dar, denn die befallenen Eschen brechen oft schon bei leichtem Wind. "Die vorsorgliche Entfernung der befallenen Bäume stellt die einzige Möglichkeit dar, vor Windwurf zu schützen", so Obermayer-Böhm.

Bis es eine Lösung für dieses Problem gibt, wird es wohl noch dauern: "Leider gibt es zurzeit keine aktive Möglichkeit, das Eschentriebsterben zu verhindern. Die einzige, jedoch aufwendige, Lösung wäre, das befallene Herbstlaub zu verbrennen, in Parks wird dies zum Teil bereits durchgeführt. Das Bundesforschungszentrum für Wald befasst sich derzeit mit der Züchtung resistenter Eschen gegen diesen Pilz. Die Markteinführung dieser pilzresistenten Eschen wird jedoch noch einige Jahre dauern."