Die Diözesansportgemeinschaft St. Pölten (DSG) hat zum Sommerurlaub eine Broschüre mit dem Titel „Unterwegs – Gedanken für Reise und Urlaub“ erarbeitet.

ST. PÖLTEN (pa). Mitgewirkt haben mehrere Theologen und DSG-Vorsitzender Sepp Eppensteiner. Die Broschüre ist ein ideales Mitbringsel, Wegbegleiter beim Pilgern und passt in jeden Rucksack. Gebete, Sprüche und Wünsche begleiten dabei. Erhältlich ist das Heftchen bei der DSG in St. Pölten: Tel.: 02742/324-3387 oder per E-Mail: dsg.stpoelten@kirche.at.